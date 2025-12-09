Thyssenkrupp, Boeing, British American Tobacco & Home Depot mit frischen Updates

Ihre wichtigsten Termine
Unternehmenstermine
08:00 Uhr, Großbritannien: British American Tobacco, Jahresumsatz
10:00 Uhr, Deutschland: Jahres-Pk Maschinenbauverband VDMA, Frankfurt/M.
10:00 Uhr, Deutschland: Thyssenkrupp, Bilanz-Pk, Essen
17:00 Uhr, USA: Boeing, Auslieferungen 11/25
18:30 Uhr, Großbritannien: Anglo American, außerordentliche Hauptversammlung
22:30 Uhr, USA: GE Vernova, Investor Day
USA: Home Depot (Investor Day)
Konjunkturdaten
06:30 Uhr, Niederlande: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
08:00 Uhr, Deutschland: Handelsbilanz 10/25
08:30 Uhr, Ungarn: Verbraucherpreise 11/25
11:00 Uhr, Griechenland: Verbraucherpreise 11/25
Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 09.12.2025
Zeit Land Relev. Termin 01:01 GBR BRC Like-For-Like Retail Sales (YoY) 08:00 DEU Trade Balance s.a. 09:00 EUR EZB-Mitglied Nagel spricht 10:00 JPN BoJ Governor Ueda speech 14:15 USA ADP Beschäftigungsänderung 4-Wochen-Durchschnitt 16:00 USA JOLTS Job Openings
