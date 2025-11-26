Hensoldt räumt ab: Mega-Panzerauftrag + COBRA-Support verlängert

Der Auftrag kommt vom US-Rüstungskonzern General Dynamics, dessen Europa-Tochter den "Luchs 2" bauen soll, wie Hensoldt am Mittwoch mitteilte. Zusätzlich sollen auch Entwicklungs- und Vorserienfahrzeuge mit ausgerüstet werden. Dazu kommen Optionen für weitere Systeme.

Hensoldt gab am Mittwoch bekannt, dass es einen Großauftrag für "Luchs2"-Sensortechnik erhalten hat. Für das Ausrüsten des Bundeswehr-Panzers "Luchs 2" mit neuer Sensortechnik erhält das Unternehmen rund eine Milliarde Euro. Auch die Anzahl der auszurüstenden Panzer ist bekannt: Bei dem Auftrag soll es sich um 274 Panzer handeln. Dabei dreht es sich um den neuen Spähpanzer der Bundeswehr, den "Luchs 2", der mit Sensortechnik und dem neuen "Ceretron"-Missionssystem, das die Daten der Sensoren auswertet und ein taktisches Lagebild erzeugt, ausgestattet werden soll.

Außerdem gab Hensoldt am Mittwoch einen weiteren Auftrag bekannt: Die europäische Beschaffungsbehörde, Organisation for Joint Armament Co-operation (OCCAR) hat den deutschen Sensorspezialisten für drei weitere Jahre mit dem sogenannten In-Service Support (ISS) für das Artillerieortungs-Radar COBRA (Counter Battery Radar) beauftragt. Laut eigenen Aussagen ist COBRA das weltweit leistungsfähigste Artillerieortungs-Radar. Hauptaufgabe sei die zielgenaue Ortung gegnerischer Artillerie, Raketen und Mörser.

Es zeichne sich insbesondere durch eine hohe Aufklärungsreichweite, große Störresistenz und umfassende Mobilität aus. Hensoldt erhalte zudem einen Servicevertrag. Das Unternhemen soll dabei reparieren, updaten, vor Hackerangriffen schützen und das System bis mindestens 2035 kampfbereit halten. Deutschland und Frankreich haben dafür extra ein neues Abkommen unterschrieben.



Die Aktie von Hensoldt, die in den letzten fünf Jahren über 452 Prozent gestiegen ist, verzeichnete am Mittwoch ein leichtes Plus und wird derzeit mit 68,95 Euro bewertet. Analysten vergaben im November verschiedene Kursziele. So gab es von Barclays Capital ein Kursziel von 90 Euro und ein "Hold". Warburg Research stufte die Aktie auf 86 Euro und setzte sie ebenfalls auf "Hold". Die Deutsche Bank AG gab ein Kursziel von 101 Euro und setzte Hensoldt auf "Buy". Jefferies bewertete die Aktie mit 90 Euro und setzte sie auf "Hold". JP Morgan setzte das Kursziel auf 100 Euro und gab der Aktie ebenfalls ein "Hold".



Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 69,20EUR auf Tradegate (26. November 2025, 18:18 Uhr) gehandelt.

