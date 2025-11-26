    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHENSOLDT AktievorwärtsNachrichten zu HENSOLDT

    Aktie seit Jahresbeginn +103 %

    197 Aufrufe 197 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hensoldt räumt ab: Mega-Panzerauftrag + COBRA-Support verlängert

    Hensoldt rüstet 274 "Luchs 2“-Panzer für knapp 1 Milliarde Euro aus und erhält zusätzlich einen ISS-Auftrag für das COBRA-Radar. Die Aktie zeigt sich leicht im Plus.

    Für Sie zusammengefasst
    • Hensoldt rüstet 274 "Luchs 2"-Panzer für 1 Mrd. Euro.
    • Auftrag für COBRA-Radar mit In-Service Support bis 2035.
    • Aktie steigt leicht, Kursziele zwischen 86 und 101 Euro.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    Aktie seit Jahresbeginn +103 % - Hensoldt räumt ab: Mega-Panzerauftrag + COBRA-Support verlängert
    Foto: Matthias Balk - dpa

    Hensoldt gab am Mittwoch bekannt, dass es einen Großauftrag für "Luchs2"-Sensortechnik erhalten hat. Für das Ausrüsten des Bundeswehr-Panzers "Luchs 2" mit neuer Sensortechnik erhält das Unternehmen rund eine Milliarde Euro. Auch die Anzahl der auszurüstenden Panzer ist bekannt: Bei dem Auftrag soll es sich um 274 Panzer handeln. Dabei dreht es sich um den neuen Spähpanzer der Bundeswehr, den "Luchs 2", der mit Sensortechnik und dem neuen "Ceretron"-Missionssystem, das die Daten der Sensoren auswertet und ein taktisches Lagebild erzeugt, ausgestattet werden soll.

    Der Auftrag kommt vom US-Rüstungskonzern General Dynamics, dessen Europa-Tochter den "Luchs 2" bauen soll, wie Hensoldt am Mittwoch mitteilte. Zusätzlich sollen auch Entwicklungs- und Vorserienfahrzeuge mit ausgerüstet werden. Dazu kommen Optionen für weitere Systeme. 

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Hensoldt AG!
    Short
    72,77€
    Basispreis
    0,44
    Ask
    × 14,80
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    65,32€
    Basispreis
    0,50
    Ask
    × 13,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    HENSOLDT

    +0,22 %
    -13,37 %
    -30,33 %
    -19,27 %
    +90,70 %
    +210,20 %
    +478,58 %
    +318,98 %
    ISIN:DE000HAG0005WKN:HAG000

    Außerdem gab Hensoldt am Mittwoch einen weiteren Auftrag bekannt: Die europäische Beschaffungsbehörde, Organisation for Joint Armament Co-operation (OCCAR) hat den deutschen Sensorspezialisten für drei weitere Jahre mit dem sogenannten In-Service Support (ISS) für das Artillerieortungs-Radar COBRA (Counter Battery Radar) beauftragt. Laut eigenen Aussagen ist COBRA das weltweit leistungsfähigste Artillerieortungs-Radar. Hauptaufgabe sei die zielgenaue Ortung gegnerischer Artillerie, Raketen und Mörser.

    Es zeichne sich insbesondere durch eine hohe Aufklärungsreichweite, große Störresistenz und umfassende Mobilität aus. Hensoldt erhalte zudem einen Servicevertrag. Das Unternhemen soll dabei reparieren, updaten, vor Hackerangriffen schützen und das System bis mindestens 2035 kampfbereit halten. Deutschland und Frankreich haben dafür extra ein neues Abkommen unterschrieben. 

    Die Aktie von Hensoldt, die in den letzten fünf Jahren über 452 Prozent gestiegen ist, verzeichnete am Mittwoch ein leichtes Plus und wird derzeit mit 68,95 Euro bewertet. Analysten vergaben im November verschiedene Kursziele. So gab es von Barclays Capital ein Kursziel von 90 Euro und ein "Hold". Warburg Research stufte die Aktie auf 86 Euro und setzte sie ebenfalls auf "Hold". Die Deutsche Bank AG gab ein Kursziel von 101 Euro und setzte Hensoldt auf "Buy". Jefferies bewertete die Aktie mit 90 Euro und setzte sie auf "Hold". JP Morgan setzte das Kursziel auf 100 Euro und gab der Aktie ebenfalls ein "Hold".

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion     

    Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 69,20EUR auf Tradegate (26. November 2025, 18:18 Uhr) gehandelt.


    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie seit Jahresbeginn +103 % Hensoldt räumt ab: Mega-Panzerauftrag + COBRA-Support verlängert Hensoldt rüstet 274 "Luchs 2“-Panzer für knapp 1 Milliarde Euro aus und erhält zusätzlich einen ISS-Auftrag für das COBRA-Radar. Die Aktie zeigt sich leicht im Plus.