    Vor den Zahlen

    Broadcom Kursziel angehoben – Analyst sieht massives KI-Wachstum

    Goldman Sachs sieht Broadcom vor den nächsten Quartalszahlen als großen KI-Gewinner und erwartet starkes Wachstum bei Umsatz und Margen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldman Sachs hebt Kursziel für Broadcom auf 435 USD.
    • Umsatzprognose 2026: 45,4 Mrd. USD, +128% Wachstum.
    • 47 von 49 Analysten empfehlen Kauf der Aktie.
    Vor den Zahlen - Broadcom Kursziel angehoben – Analyst sieht massives KI-Wachstum
    Foto: Dall-E

    Broadcom erhält vor der nächsten Quartalsberichtssaison kräftigen Rückenwind von der Wall Street. Goldman Sachs-Analyst James Schneider hat sein Kursziel für den US-Chiphersteller von 380 auf 435 US-Dollar angehoben – ein Aufwärtspotenzial von rund 13 Prozent. Die nächste Gewinnvorlage des Unternehmens ist für den 11. Dezember angesetzt.

    Schneider, der die Aktie weiterhin mit Buy einstuft, sieht Broadcom als klaren Profiteur des anhaltenden Booms im Bereich Künstliche Intelligenz. In einer aktuellen Analyse schreibt er: "Wir erwarten anhaltende KI-Stärke im vierten Quartal und eine über den Markterwartungen liegende Prognose für das erste Quartal, getragen durch robuste Investitionen zentraler Kunden."

    Umsatz soll sich bis 2026 mehr als verdoppeln

    Laut Goldmans Berechnungen dürfte Broadcom im Geschäftsjahr 2026 rund 45,4 Milliarden US-Dollar an KI-bezogenen Umsätzen erzielen – ein Anstieg um 128 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Für 2027 rechnet Schneider mit einem weiteren Sprung auf 77,3 Milliarden US-Dollar, was einem Zuwachs von 70 Prozent entspricht.

    Das stark wachsende KI-Segment, insbesondere das Geschäft mit spezialisierten XPU-Chips, steht im Zentrum der jüngsten Rallye. Broadcom arbeitet eng mit Alphabet (Google) zusammen, um maßgeschneiderte KI-Prozessoren für die Cloud-Sparte des Konzerns zu entwickeln. Diese Kooperation gilt als einer der wichtigsten Treiber der aktuellen Umsatzdynamik.

    Aktie bereits 13 Prozent im Wochenplus

    Die Broadcom-Aktie legte in dieser Woche bereits um 13 Prozent zu. Damit summiert sich das Jahresplus auf beeindruckende 66 Prozent.

    Schneider betont jedoch: "Investoren sind vor dem Quartal optimistisch positioniert – gestützt durch starke Ergebnisse von Wettbewerbern und positive Signale von wichtigen XPU-Kunden, insbesondere Google nach dem Launch von Gemini 3."

     

    Fokus auf Margenentwicklung 2026

    Während das Wachstumspotenzial klar im Vordergrund steht, rückt für Analysten zunehmend auch die Margenentwicklung in den Blick. Das margenärmere Geschäft mit kundenspezifischen Chips (Custom XPU) könnte laut Schneider kurzfristig zu einer "leichten Bruttomargendilution" führen. Dennoch erwartet er, dass die Bruttomarge 2026 wieder zulegt, da das Volumenwachstum im KI-Geschäft Skaleneffekte bringt.

    Breite Analystenzustimmung – 47 von 49 empfehlen Kauf

    Die Mehrheit der Analysten teilt den Optimismus von Goldman Sachs: Laut Daten von LSEG empfehlen 47 von 49 Beobachtern die Aktie zum Kauf oder zum "Strong Buy". Damit zählt Broadcom zu den am positivsten eingeschätzten Halbleiterwerten an der Wall Street.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Pascal Grunow
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
