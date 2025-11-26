    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAdecco Group AktievorwärtsNachrichten zu Adecco Group

    Droht die große KI-Korrektur?

    Anleger fliehen: Diese Aktie bricht nach dem KI-Deal mit Salesforce ein!

    Adecco startet mit Salesforce eine KI-Plattform, die Risiken einer möglichen Tech-Blase mindern soll. Anleger reagieren nervös – die Aktie rutscht deutlich ab.

    Für Sie zusammengefasst
    • Adecco und Salesforce starten KI-Plattform r.Potential.
    • Anleger reagieren nervös, Aktie verliert über 10%.
    • Langfristige Ziele: Nettoverschuldung bis 2027 festgelegt.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    Droht die große KI-Korrektur? - Anleger fliehen: Diese Aktie bricht nach dem KI-Deal mit Salesforce ein!
    Foto: Revierfoto - Revierfoto

    Adecco-Chef Denis Machuel sieht im neuen Gemeinschaftsprojekt mit Salesforce einen Schutzmechanismus gegen eine mögliche Blase im Markt für künstliche Intelligenz. Die Plattform mit dem Namen r.Potential soll Führungskräfte dabei unterstützen, künstliche Intelligenz sinnvoll in ihre Unternehmensprozesse einzubauen. Machuel sagte vor Medienvertretern in London, dass bereits 300 Großkunden Interesse gezeigt hätten. Er spricht von einer deutlichen Lücke zwischen dem rasanten Angebot an KI-Lösungen und den realen Anwendungen der Firmen.

    Machuel betonte, dass einige Bewertungen im KI-Umfeld "ganz schön hoch" seien. Er erklärte, künstliche Intelligenz müsse "am Ende konkrete Resultate liefern". Genau dafür solle r.Potential sorgen. Risiken wie sogenannte "Halluzinationen", bei denen ein Programm erfundene Informationen bereitstellt, hält er für reduzierbar, sofern die Modelle weiter trainiert werden.

    Investoren fürchten Folgen für Adeccos Kerngeschäft

    In einem Statement vor dem Kapitalmarkttag legte Adecco fest, dass künstliche Intelligenz und digitale Plattformen in den kommenden Jahren im Mittelpunkt der Konzernstrategie stehen. Machuel erklärte, der Einfluss von künstlicher Intelligenz auf den Arbeitsmarkt sei bislang gering.

    Den Finanzmarkt beruhigte das jedoch nicht. Die Aktie verlor auf Tradegate am Mittwoch mehr als zehn Prozent (Stand 14:21 Uhr).

    Analysten der Zürcher Kantonalbank erklärten, Investoren könnten stärker realisieren, dass Automatisierung und KI Adeccos Geschäftsmodell unter Druck setzen. Zusätzlich wachse die Sorge vor einer möglichen Kürzung der Dividende, um die angepeilte Nettoverschuldung zu erreichen.

    Langfristige Ziele bleiben bestehen

    Der Konzern hält an seinem Ziel fest, bis Ende 2027 eine Nettoverschuldung von höchstens das Eineinhalbfache des EBITDA zu erreichen. Zudem bestätigte Adecco die langfristige Vorgabe einer EBITA-Marge von drei bis sechs Prozent über den gesamten Zyklus.

    In den Sparten bleibt es ebenfalls ambitioniert: Für die Karriereentwicklungseinheit LHH erhöht Adecco die Zielspanne auf acht bis elf Prozent. Das Kerngeschäft soll weiterhin drei bis sechs Prozent erreichen, die Digital-Engineering-Tochter Akkodis sieben bis zehn Prozent.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Saskia Reh
    2 im Artikel enthaltene Werte
