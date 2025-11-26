Börsen Update Europa - 26.11. - FTSE Athex 20 stark +2,37 %

Der MDAX bewegt sich bei 29.047,92 PKT und fällt um -0,63 %. Top-Werte: PUMA +5,06 %, ThyssenKrupp +4,62 %, flatexDEGIRO +2,77 % Flop-Werte: Aroundtown -7,32 %, Redcare Pharmacy -3,89 %, Wacker Chemie -2,79 %

Der DAX bewegt sich bei 23.551,95 PKT und fällt um -0,04 %. Top-Werte: Commerzbank +3,51 %, Siemens Energy +2,39 %, Deutsche Bank +1,46 % Flop-Werte: Mercedes-Benz Group -1,47 %, BMW -1,47 %, Continental -1,42 %

Der TecDAX steht aktuell (13:59:56) bei 3.496,39 PKT und fällt um -0,39 %.

Top-Werte: SILTRONIC AG +3,72 %, Evotec +3,40 %, TeamViewer +2,75 %

Flop-Werte: PNE -2,44 %, SMA Solar Technology -1,73 %, United Internet -1,46 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.615,15 PKT und gewinnt bisher +0,29 %.

Top-Werte: ASML Holding +2,99 %, Siemens Energy +2,39 %, L'Oreal +1,64 %

Flop-Werte: Mercedes-Benz Group -1,47 %, BMW -1,47 %, Volkswagen (VW) Vz -1,19 %

Der ATX steht aktuell (13:59:55) bei 4.975,48 PKT und steigt um +0,50 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +5,74 %, UNIQA Insurance Group +1,91 %, voestalpine +1,48 %

Flop-Werte: Wienerberger -1,64 %, Immofinanz -1,54 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -1,31 %

Der SMI steht aktuell (13:59:56) bei 12.826,67 PKT und steigt um +0,09 %.

Top-Werte: UBS Group +0,97 %, ABB +0,87 %, Zurich Insurance Group +0,69 %

Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -1,27 %, Givaudan -1,21 %, Holcim -0,87 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.062,03 PKT und steigt um +0,16 %.

Top-Werte: L'Oreal +1,64 %, Societe Generale +1,30 %, AXA +1,19 %

Flop-Werte: Pernod Ricard -2,62 %, Stellantis -2,03 %, Eurofins Scientific -1,25 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.767,95 PKT und gewinnt bisher +0,19 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +1,67 %, Swedbank Shs(A) +1,61 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) +1,33 %

Flop-Werte: AstraZeneca -1,34 %, Skanska (B) -1,00 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -0,88 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:25) bei 5.190,00 PKT und steigt um +2,37 %.

Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,90 %, Piraeus Port Authority +1,60 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,41 %

Flop-Werte: Viohalco -1,18 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,90 %, Jumbo -0,29 %