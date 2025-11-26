    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCommerzbank AktievorwärtsNachrichten zu Commerzbank

    Börsen Update

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Börsen Update Europa - 26.11. - FTSE Athex 20 stark +2,37 %

    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Börsen Update - Börsen Update Europa - 26.11. - FTSE Athex 20 stark +2,37 %
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Der DAX bewegt sich bei 23.551,95 PKT und fällt um -0,04 %.
    Top-Werte: Commerzbank +3,51 %, Siemens Energy +2,39 %, Deutsche Bank +1,46 %
    Flop-Werte: Mercedes-Benz Group -1,47 %, BMW -1,47 %, Continental -1,42 %

    Der MDAX bewegt sich bei 29.047,92 PKT und fällt um -0,63 %.
    Top-Werte: PUMA +5,06 %, ThyssenKrupp +4,62 %, flatexDEGIRO +2,77 %
    Flop-Werte: Aroundtown -7,32 %, Redcare Pharmacy -3,89 %, Wacker Chemie -2,79 %

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.000,00€
    Basispreis
    16,07
    Ask
    × 14,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.040,00€
    Basispreis
    15,02
    Ask
    × 14,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der TecDAX steht aktuell (13:59:56) bei 3.496,39 PKT und fällt um -0,39 %.
    Top-Werte: SILTRONIC AG +3,72 %, Evotec +3,40 %, TeamViewer +2,75 %
    Flop-Werte: PNE -2,44 %, SMA Solar Technology -1,73 %, United Internet -1,46 %

    Der E-Stoxx 50 steht bei 5.615,15 PKT und gewinnt bisher +0,29 %.
    Top-Werte: ASML Holding +2,99 %, Siemens Energy +2,39 %, L'Oreal +1,64 %
    Flop-Werte: Mercedes-Benz Group -1,47 %, BMW -1,47 %, Volkswagen (VW) Vz -1,19 %

    Der ATX steht aktuell (13:59:55) bei 4.975,48 PKT und steigt um +0,50 %.
    Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +5,74 %, UNIQA Insurance Group +1,91 %, voestalpine +1,48 %
    Flop-Werte: Wienerberger -1,64 %, Immofinanz -1,54 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -1,31 %

    Der SMI steht aktuell (13:59:56) bei 12.826,67 PKT und steigt um +0,09 %.
    Top-Werte: UBS Group +0,97 %, ABB +0,87 %, Zurich Insurance Group +0,69 %
    Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -1,27 %, Givaudan -1,21 %, Holcim -0,87 %

    Der CAC 40 bewegt sich bei 8.062,03 PKT und steigt um +0,16 %.
    Top-Werte: L'Oreal +1,64 %, Societe Generale +1,30 %, AXA +1,19 %
    Flop-Werte: Pernod Ricard -2,62 %, Stellantis -2,03 %, Eurofins Scientific -1,25 %

    Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.767,95 PKT und gewinnt bisher +0,19 %.
    Top-Werte: SSAB Registered (A) +1,67 %, Swedbank Shs(A) +1,61 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) +1,33 %
    Flop-Werte: AstraZeneca -1,34 %, Skanska (B) -1,00 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -0,88 %

    Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:25) bei 5.190,00 PKT und steigt um +2,37 %.
    Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,90 %, Piraeus Port Authority +1,60 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,41 %
    Flop-Werte: Viohalco -1,18 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,90 %, Jumbo -0,29 %



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Börsen Update Börsen Update Europa - 26.11. - FTSE Athex 20 stark +2,37 % Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.