    Analog Devices Aktie weiter im Aufwärtstrend - 26.11.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Analog Devices Aktie bisher um +4,92 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Analog Devices Aktie.

    Foto: Owen Miller - Unsplash

    Analog Devices ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen für die Signalverarbeitung, mit einem Fokus auf Präzision und Zuverlässigkeit. Hauptkonkurrenten sind Texas Instruments und Maxim Integrated.

    Analog Devices Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 26.11.2025

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +4,92 % konnte die Analog Devices Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Analog Devices Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,08 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 218,05, mit einem Plus von +4,92 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Analog Devices Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -4,96 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Analog Devices Aktie damit um +4,57 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,33 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +0,01 % gewonnen.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,38 % geändert.

    Analog Devices Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,57 %
    1 Monat +1,33 %
    3 Monate -4,96 %
    1 Jahr -3,22 %

    Informationen zur Analog Devices Aktie

    Es gibt 492 Mio. Analog Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 106,61 Mrd.EUR € wert.

    Analog Devices Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Analog Devices Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Analog Devices Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Analog Devices

    -0,57 %
    +9,80 %
    +3,44 %
    -1,64 %
    +0,75 %
    +35,93 %
    +89,18 %
    +281,17 %
    +2.101,79 %
    ISIN:US0326541051WKN:862485



