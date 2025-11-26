Global Uranium gibt strategische Erweiterung des Projekts Airline in Wyoming bekannt

26. November 2025 – Calgary, Alberta / IRW-Press / Global Uranium Corp. (CSE: GURN | OTC: GURFF | FWB: Q3J) (das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seinen Grundbesitz im Rahmen des Projekts Airline im Uranrevier Copper Mountain in Wyoming erweitert hat. Die neuen Claims (Abbildung 1) wurden von der Firma Big Rock Exploration abgesteckt und erstrecken sich über vom U.S. Bureau of Land Management („BLM“) verwaltete öffentliche Flächen. Das Unternehmen merkt an, dass die formelle Registrierung der Claims unter dem Namen des Unternehmens noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch das BLM steht.

Das Kernprojekt Airline bestand ursprünglich aus einem einzigen BLM-Claimblock mit rund 60 ha Grundfläche, der von einer 258 ha umfassenden Wyoming State Mineral Lease in rund 4 Kilometer Entfernung ergänzt wurde. Zusammen lagen diese beiden Flächen dem ursprünglichen Grundbesitz des Unternehmens in diesem Revier zugrunde.

Global Uranium hat den BLM-Claimblock nun durch das Abstecken drei weiterer Claims erweitert, einschließlich einer Erweiterung um 7 ha nach Norden, einer Erweiterung um 205 ha nach Westen und einer Erweiterung um 134 ha nach Osten. Diese neu abgesteckten Parzellen steigern die Gesamtfläche des Projekts Airline auf rund 664 ha. Damit erhält das Unternehmen einen umfassenden Grundbesitz, der sich über günstige geologische Trends erstreckt und der langfristigen Explorationsstrategie des Unternehmens zugutekommt.

„Die Erweiterung des Projekts Airline ist ein wichtiger Schritt in der Stärkung unserer Präsenz im Revier Copper Mountain“, so Ungad Chadda, CEO von Global Uranium. „Der Erwerb eines größeren, zusammenhängenden Grundbesitzes ermöglicht es uns, die höffigen geologischen Trends des Reviers zu bewerten und unsere Explorationspläne voranzutreiben.“

Abbildung 1. Karte des Projekts Airline. Der ursprüngliche 60 ha große BLM-Claimblock befindet sich rechts im Bild mit den drei neu abgesteckten Erweiterungen nach Norden (7 ha), nach Westen (205 ha) und nach Osten (134 ha). Die bestehende 258 ha umfassende Wyoming State Mineral Lease liegt 4,2 Kilometer west-nordwestlich des ursprünglichen BLM-Claimblocks.

Zusätzliche Informationen zu den BLM-Claims

Die neu abgesteckten Claims unterliegen dem standardmäßigen Bearbeitungsverfahren sowie der endgültigen Genehmigung des BLM.