Antimony Resources Corp. (ATMY) (ATMYF) (K8J0) vereinbart Finanzierung in Höhe von 10 Mio. CAD

Vancouver, BC, 26. November 2025 / IRW-Press / Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) (das „Unternehmen“ oder „ATMY“) gibt eine Privatplatzierungsfinanzierung (das „Angebot“) von bis zu 22.250.000 Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zu einem Preis von 0,45 CAD pro Einheit bekannt (Bruttoeinnahmen von bis zu 10.012.500 CAD). Jede Einheit wird aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine „Aktie“) und einem Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (jeder ganze Warrant ein „Warrant“) bestehen. Jeder Warrant wird seinen Besitzer berechtigen, innerhalb von 24 Monaten nach der Ausgabe eine weitere Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,75 CAD zu erwerben. Die Nettoeinnahmen aus dem Angebot werden vom Unternehmen für Explorations- und Erschließungsaktivitäten sowie als allgemeines Betriebskapital verwendet.

Das Unternehmen hat Dominari Securities LLC und Revere Securities LLC als gemeinsame Platzierungsvermittler für die Finanzierung beauftragt. Das Unternehmen zahlt an die Platzierungsvermittler 8 % in bar und 8 % in Form von Broker-Warrants. Die Broker-Warrants weisen dieselben Bedingungen auf wie die an die Investoren ausgegebenen Warrants.

Über Dominari Securities LLC

Dominari Securities LLC mit Sitz in New York ist ein dynamisches, zukunftsorientiertes Finanzdienstleistungsunternehmen, dessen Ziel darin besteht, für alle Interessenvertreter Werte zu schaffen, indem es aufkommende Trends im Finanzdienstleistungssektor nutzt und frühzeitig Zukunftschancen identifiziert, die für Investoren hohe Renditen versprechen. Dominari Securities LLC ist Mitglied von FINRA, MSRB und SIPC. www.dominarisecurities.com

Über Revere Securities LLC

Revere Securities wurde im Jahr 1983 gegründet und hat sich einen Ruf für vertrauenswürdige Beratung, disziplinierte Umsetzung und dauerhafte Kundenbeziehungen aufgebaut. Von seinen Niederlassungen in New York, Boca Raton und Boston aus betreut es Unternehmen, institutionelle Investoren und vermögende Privatpersonen mit Schwerpunkt auf langfristiger Wertschöpfung. Die Fachkräfte des Unternehmens haben Transaktionen im Wert von mehreren Milliarden Dollar beraten und durchgeführt und dabei ihre fundierten Marktkenntnisse und umfassenden Branchenbeziehungen genutzt, um Kunden bei der Erreichung ihrer strategischen und finanziellen Ziele zu unterstützen. www.reveresecurities.com