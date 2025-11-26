    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Aktien New York Ausblick

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Weitere Gewinne vor verlängertem Wochenende

    Für Sie zusammengefasst
    • Anleger in New York hoffen auf steigende Kurse.
    • US-Leitzinssenkung im Dezember beflügelt Marktstimmung.
    • Urban Outfitters und Autodesk überzeugen mit Zahlen.
    Aktien New York Ausblick - Weitere Gewinne vor verlängertem Wochenende
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger in New York können am Mittwoch auf weiter steigende Kurse hoffen. Nach wie vor profitiert die Marktstimmung von den zuletzt wieder beflügelten Hoffnungen auf eine erneute US-Leitzinssenkung im Dezember.

    Anderthalb Stunden vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,1 Prozent höher auf 47.167 Punkte. Den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 sieht IG 0,4 Prozent im Plus bei 25.109 Punkten. Damit steuern die beiden Börsenbarometer für die feiertagsbedingt verkürzte Woche auf satte Gewinne von zwei beziehungsweise 3,6 Prozent zu. Wegen "Thanksgiving" findet am Donnerstag und Freitag kein Handel an den US-Börsen statt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dow Jones Industrial Average Excess Return!
    Short
    51.300,00€
    Basispreis
    35,42
    Ask
    × 13,11
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    42.911,77€
    Basispreis
    37,26
    Ask
    × 12,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Zuletzt hatten Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell und weiterer amerikanischer Notenbanker sowie schwache Konjunkturdaten der zeitweise tot geglaubten Zinsfantasie neue Nahrung gegeben. Noch vor dem heutigen Börsenstart könnten die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und Auftragseingangsdaten der Industrie für weitere Impulse sorgen. Im späteren Handelsverlauf steht zudem noch der Konjunkturbericht der US-Notenbank auf der Agenda, das sogenannte "Beige Book".

    Mit Urban Outfitters überzeugte ein weiterer Einzelhändler mit einer starken Geschäftsentwicklung. Am Dienstag nach US-Handelsschluss hatte das Unternehmen einen Umsatz- und Ergebnisanstieg für das vergangene Quartal berichtet. Zur Wochenmitte legten die Aktien vorbörslich um gut 15 Prozent auf 78,72 US-Dollar zu - damit würden sie ihre Rekordmarke aus dem August nur knapp verfehlen. Am Dienstag hatten bereits Kohl's und Abercrombie & Fitch die Anleger mit einer Anhebung ihrer Ziele euphorisiert.

    Bei Autodesk zeichnet sich derzeit eine weitere Kurserholung um 7,8 Prozent ab. Das Softwareunternehmen punktete ebenfalls mit seinem am Dienstag nachbörslich veröffentlichten Zwischenbericht. Deutsche Bank Research sieht die Zahlen deutlich über den Erwartungen. Analyst Bhavian Shah stufte die Aktien in Reaktion darauf hoch und rät nun zum Kauf.

    Die Anteile von Alphabet könnten ihre Rekordjagd fortsetzen: Mit einem Plus von 1,1 Prozent rückt für die Marktkapitalisierung zudem die Marke von vier Billionen US-Dollar immer näher, die bisher nur Nvidia und Apple knacken konnten. Am Vortag hatte ein Bericht, wonach der Social-Media Riese Meta viele Milliarden Dollar für KI-Chips der Google-Mutter ausgeben könnte, Alphabet ordentlich Schwung gegeben. Dagegen drohen Nvidia, dem bisher unangefochtenen Platzhirsch in diesem Bereich, weitere moderate Kursverluste.

    Durchwachsene Nachrichten kamen am Mittwoch aus dem Hardware-Sektor. Die Aktien von Dell gewannen 4,2 Prozent, nachdem das Unternehmen Quartalszahlen vorgelegt und sein Absatzziel für KI-Server angehoben hatte. Dagegen büßten die Titel von HP Inc 2,1 Prozent ein. Der Dell-Branchenkollege enttäuschte mit seinem Ergebnisausblick und will durch einen stärkeren Einsatz von Künstlicher Intelligenz bis zu 6.000 Arbeitsplätze einsparen.

    Deere konnte mit seinem Gewinnziel ebenfalls nicht überzeugen: Vorbörslich sackten die zuletzt gut gelaufenen Papiere des Herstellers von Landwirtschafts- und Baumaschinen um 5,3 Prozent ab./gl/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 77,44 auf Tradegate (26. November 2025, 14:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um +15,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +25,59 %.

    Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,64 Bil..

    Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 20,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 285,38USD. Von den letzten 8 Analysten der Alphabet Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 237,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 320,00USD was eine Bandbreite von -15,18 %/+14,53 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    11 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien New York Ausblick Weitere Gewinne vor verlängertem Wochenende Die Anleger in New York können am Mittwoch auf weiter steigende Kurse hoffen. Nach wie vor profitiert die Marktstimmung von den zuletzt wieder beflügelten Hoffnungen auf eine erneute US-Leitzinssenkung im Dezember. Anderthalb Stunden vor …