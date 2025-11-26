    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Trotz sinkender Ölpreise

    Diesel wird in Deutschland immer teurer

    Für Sie zusammengefasst
    • Dieselpreis steigt auf 1,654 Euro pro Liter.
    • Superbenzin E10 sinkt leicht auf 1,682 Euro.
    • Preisdifferenz zwischen Diesel und Superbenzin schrumpft.
    Foto: Jan Woitas - dpa

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Diesel wird immer teurer. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Dienstags kostete ein Liter 1,654 Euro und damit 2,1 Cent mehr als eine Woche zuvor, wie der ADAC mitteilt. Binnen fünf Wochen ist der Preis damit um 9,9 Cent pro Liter gestiegen.

    Bei Superbenzin der Sorte E10 geht die Preisentwicklung in die andere Richtung. Mit 1,682 Euro pro Liter ging es binnen Wochenfrist um 0,3 Cent nach unten. Im Vergleich zu vor fünf Wochen ist der Preis nur um 2,6 Cent gestiegen. Beide Preise hält der ADAC angesichts des aktuellen Rohölpreises für deutlich überteuert. Dieser war zuletzt gesunken.

    Durch die gegenläufige Entwicklung von Superbenzin und Diesel ist der Preisanstand auf nur noch 2,8 Cent pro Liter zusammengeschrumpft. Das ist ungewöhnlich wenig. Der Steuerabstand liegt laut ADAC bei rund 20 Cent, der langjährige Durchschnitt des Preisabstandes ist etwas niedriger, aber zumindest zweistellig.

    Beim Sinken des Preisabstandes könnte auch die Jahreszeit eine Rolle spielen. Typischerweise treibt die Heizsaison den Dieselpreis im Vergleich zum Preis für Superbenzin ein Stück weit an. Grund dafür ist, dass sich Diesel und Heizöl ausgesprochen ähnlich sind./ruc/DP/jha




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
