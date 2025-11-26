Diesel wird in Deutschland immer teurer

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Diesel wird immer teurer. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Dienstags kostete ein Liter 1,654 Euro und damit 2,1 Cent mehr als eine Woche zuvor, wie der ADAC mitteilt. Binnen fünf Wochen ist der Preis damit um 9,9 Cent pro Liter gestiegen.

Bei Superbenzin der Sorte E10 geht die Preisentwicklung in die andere Richtung. Mit 1,682 Euro pro Liter ging es binnen Wochenfrist um 0,3 Cent nach unten. Im Vergleich zu vor fünf Wochen ist der Preis nur um 2,6 Cent gestiegen. Beide Preise hält der ADAC angesichts des aktuellen Rohölpreises für deutlich überteuert. Dieser war zuletzt gesunken.