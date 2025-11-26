KI soll 1500 Mitarbeiter bei Allianz Partners ersetzen

graueeminenz77 schrieb 05.11.25, 23:53

leider traue ich dem LarscK. noch in dieser Legislatur zu, und den 1.1.2009 noch richtig "bösartig" umzubauen 😡😡😡. Keiner weiß ob das alles steuerfrei "von den Kursgewinnen" her bleiben wird. Eine ausufernde Bürokratie und deren mittlerweile doch richtig gut verdienenden Beschäftigen ( egal ob Angestellter oder Beamter) und eine sich abzeichnende höher Staatsquoten an Arbeitnehmern, dazu noch ausufernde Sozialausgaben für "wen auch immer" ... aber den 1/2 Mütterpunkt bei der Rente immer weiter nach hinten schieben oder gar in Frage stellen, sind alles Argumente, dass man sich mit 25% "Abgeltung" ( und Soli in Top) vielleicht nicht mit"wohlfühlt 🤔😬. Na dann bitte Sparerfreibetrag wie vor 30 Jahren und eine Haltefrist mit einhergehender Steuerfreiheit bei Ablauf der Frist ob nun 6 Monate oder zwei Jahre ... egal. Wenn man jediiauf den persönlichen Steuersatz abzielt und die Freibeträge so lässt wobei 1000 Euro ja an sich schon ein Witz ist und dann noch etwas von privater Vorsorge faselt, dann ziehe ich um !!! In der EU kocht jeder seine eigene Steuersuppe, nur leider ist sie in Deutschland versalzen,wenn es hier eine Änderung geben sollte! Zutrauen würde ich es "DENEN " 😡😡😡. Sonst wie immer Allianz als Basisanlage ... schön dass es keinen Prämiendeckel gibt wie bei Mieten oder Eingriffe in die Energiepreise, außer dass der Staat komischerweise gut mit verdient und wahrlich kein Interesse an "günstiger" Energie vor allem für Haushalte hat. Auch die Tankstelle, der Tabakautomat, die Kaffe- und Zuckersteuer sind gute Einnahmequellen. Medial wird groß berichtet,dass das Deutschlandticket von 58 auf 63 Euro steigen soll ... was für ein "Skandal" und "Bahnfahren" wird damit unerschwinglich 🤔 ... ich denke fast,es kommt noch eine Fahrradsteuer. Istxdich wirklich unverschämt,dass man Straßen und Wege benutzen darf,dabei CO2 ausatmet und Nichts bezahlt außer einmalig die Umsatzsteuer beim Kauf des Drahtesels 😉 ... das geht nun wirklich nicht 😂😂😂. So, nächstes Jahr wird ca. 16,75 an Dividende je Aktie geben (Konsensschätzung) ! Das hört sich doch gut an 👍