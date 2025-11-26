Starke Performance Oracle Aktie legt zu - 26.11.2025

Die Oracle Aktie konnte bisher um +5,90 % auf 180,05€ zulegen. Das sind +10,03 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Oracle Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,26 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 180,05€, mit einem Plus von +5,90 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Oracle ist ein globaler Technologiekonzern, der sich auf Datenbanklösungen und Cloud-Dienste spezialisiert hat. Mit Produkten wie Oracle Database und Oracle Cloud Infrastructure bedient es große Unternehmen weltweit. Hauptkonkurrenten sind Microsoft, AWS und IBM. Oracle zeichnet sich durch die Integration von Datenbank- und Cloud-Lösungen sowie ein breites Softwareportfolio aus.

Der heutige Anstieg bei Oracle konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -15,52 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Oracle Aktie damit um -9,38 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -29,81 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +5,82 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,31 % geändert.

Oracle Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,38 % 1 Monat -29,81 % 3 Monate -15,52 % 1 Jahr -4,63 %

Informationen zur Oracle Aktie

Es gibt 3 Mrd. Oracle Aktien. Damit ist das Unternehmen 510,41 Mrd.EUR € wert.

Alphabet greift mit eigenen Chips an, Meta erwägt einen Wechsel, und Gemini 3 setzt neue Standards. Nvidia hat den größten Monatsrutsch seit 2022 erlebt und zeitweise 250 Milliarden US-Dollar an Börsenwert verloren.

Oracle Aktie jetzt kaufen?

Ob die Oracle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Oracle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.