    USA

    Auftragseingänge langlebiger Güter steigen wie erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Aufträge für langlebige Güter steigen um 0,5%.
    • Ohne Transportgüter plus 0,6% erwartet, übertroffen.
    • Kapitalgüter steigen um 0,9%, Prognose war 0,2%.

    WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Aufträge für langlebige Güter im September wie erwartet gestiegen. Die Bestellungen legten im Monatsvergleich um 0,5 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Mittwoch in Washington nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten dies im Schnitt so erwartet. Die Aufträge waren im Vormonat noch um revidierte 3,0 Prozent (zunächst: 2,9) gestiegen.

    Ohne Transportgüter wie Flugzeuge verzeichneten die Unternehmen ein Auftragsplus von 0,6 Prozent. Volkswirte hatten hier einen Anstieg um 0,2 Prozent erwartet.

    Die Aufträge für Kapitalgüter abseits des Militär- und Luftfahrtbereichs legten um 0,9 Prozent zu. Es war lediglich ein Anstieg um 0,2 Prozent erwartet worden.

    Die Daten wurden mit großer Verzögerung veröffentlicht. Grund war die teilweise Schließung von Regierungsbehörden. Es war der längste sogenannte Shutdown der US-Geschichte./jsl/jha/





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
