    JPMORGAN stuft Aroundtown auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aroundtown nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3 Euro belassen. Das Immobilienunternehmen habe starke operative Ergebnisse für die ersten neun Monate des Jahres vorgelegt, schrieb Neil Green in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In der Telefonkonferenz sei von einer verbesserten Marktstimmung die Rede gewesen und die Hoffnung signalisiert worden, dass die deutsche Wirtschaft 2026 gestärkt wird - mit angetrieben durch staatliche Konjunkturmaßnahmen und einer verbesserten Aktivität im privaten Sektor./rob/tih/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 10:40 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 10:40 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,48 % und einem Kurs von 3,00EUR auf Tradegate (26. November 2025, 15:04 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Neil Green
    Analysiertes Unternehmen: Aroundtown
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 3
    Kursziel alt: 3
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
