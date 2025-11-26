Heute am 26.11.2025: Microsoft Aktie im Blickpunkt

Am heutigen Handelstag konnte die Microsoft Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +2,19 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,32 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Microsoft Aktie. Nach einem Plus von +0,32 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 421,55€, mit einem Plus von +2,19 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Microsoft ist ein globaler Technologieriese, der Software, Cloud-Dienste und Hardware anbietet. Es ist führend in den Bereichen Betriebssysteme und Cloud-Computing. Hauptkonkurrenten sind Apple, Google und Amazon. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die nahtlose Integration von Software und Cloud-Diensten.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Microsoft in den letzten drei Monaten Verluste von -4,61 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Microsoft Aktie damit um -2,60 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,81 %. Im Jahr 2025 gab es für Microsoft bisher ein Plus von +1,16 %.

Microsoft Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,60 % 1 Monat -8,81 % 3 Monate -4,61 % 1 Jahr +3,72 %

Informationen zur Microsoft Aktie

Es gibt 7 Mrd. Microsoft Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,13 Bil. € wert.

Microsoft Aktie jetzt kaufen?

Ob die Microsoft Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microsoft Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.