Dell Technologies Registered (C) Aktie weiter im Aufwärtstrend - 26.11.2025

Die Dell Technologies Registered (C) Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +5,99 % auf 115,44€ zulegen. Das sind +6,52 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Dell Technologies Registered (C) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,36 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 115,44€, mit einem Plus von +5,99 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Dell Technologies kombiniert ein breites Produktportfolio mit einem starken Fokus auf Kundenzufriedenheit und Innovation, was es zu einem bedeutenden Akteur im globalen IT-Markt macht.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Dell Technologies Registered (C) Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +0,25 %.

Allein seit letzter Woche ist die Dell Technologies Registered (C) Aktie damit um +6,95 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,12 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Dell Technologies Registered (C) einen Anstieg von +1,61 %.

Dell Technologies Registered (C) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,95 % 1 Monat -18,12 % 3 Monate +0,25 % 1 Jahr -17,37 %

Informationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie

Es gibt 339 Mio. Dell Technologies Registered (C) Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,94 Mrd. € wert.

Dell Technologies Registered (C) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Dell Technologies Registered (C) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dell Technologies Registered (C) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.