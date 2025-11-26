    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDell Technologies Registered (C) AktievorwärtsNachrichten zu Dell Technologies Registered (C)

    Dell Technologies Registered (C) Aktie weiter im Aufwärtstrend - 26.11.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Dell Technologies Registered (C) Aktie bisher um +5,99 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Dell Technologies Registered (C) Aktie.

    Foto: Kittipong Jirasukhanont - stock.adobe.com

    Dell Technologies kombiniert ein breites Produktportfolio mit einem starken Fokus auf Kundenzufriedenheit und Innovation, was es zu einem bedeutenden Akteur im globalen IT-Markt macht.

    Dell Technologies Registered (C) Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.11.2025

    Die Dell Technologies Registered (C) Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +5,99 % auf 115,44 zulegen. Das sind +6,52  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Dell Technologies Registered (C) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,36 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 115,44, mit einem Plus von +5,99 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Dell Technologies Registered (C) Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +0,25 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Dell Technologies Registered (C) Aktie damit um +6,95 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,12 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Dell Technologies Registered (C) einen Anstieg von +1,61 %.

    Dell Technologies Registered (C) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,95 %
    1 Monat -18,12 %
    3 Monate +0,25 %
    1 Jahr -17,37 %

    Informationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie

    Es gibt 339 Mio. Dell Technologies Registered (C) Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,94 Mrd. € wert.

    Nvidia hat Angst, Dell gefragt, Zscaler unter Druck und TKMS


    Ungewöhnliche Töne aus dem Hause Nvidia. Erst betont ein überschwänglicher Jensen Huang, dass er keine KI-Blase sieht und dann äußert sich Nvidia noch zu Konkurrent Alphabet. Sieht der KI-König eine Palastrevolution?

    Weitere Gewinne vor verlängertem Wochenende


    Die Anleger in New York können am Mittwoch auf weiter steigende Kurse hoffen. Nach wie vor profitiert die Marktstimmung von den zuletzt wieder beflügelten Hoffnungen auf eine erneute US-Leitzinssenkung im Dezember. Anderthalb Stunden vor …

    Dell überzeugt mit Zahlen: Was ist für die Aktie jetzt noch drin?


    Dell Technologies Registered (C) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Dell Technologies Registered (C) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dell Technologies Registered (C) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Dell Technologies Registered (C)

    +4,35 %
    +6,95 %
    -18,12 %
    +0,25 %
    -17,37 %
    +166,37 %
    +291,72 %
    +862,32 %
    ISIN:US24703L2025WKN:A2N6WP



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
