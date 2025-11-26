The Platform Group Aktie gerät unter starken Druck - 26.11.2025

Die The Platform Group Aktie notiert aktuell bei 6,6200€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -8,06 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,5800 € entspricht. Der Kursrückgang der The Platform Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,83 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -8,06 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

The Platform Group ist ein führender Anbieter von Plattformlösungen in Europa, spezialisiert auf die Digitalisierung von KMUs in E-Commerce, Logistik und Finanzen. Sie konkurrieren mit großen Namen wie Amazon und Shopify, bieten jedoch durch maßgeschneiderte, KI-gestützte Lösungen einen einzigartigen Mehrwert.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei The Platform Group, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -27,72 % Verlust nach sich zog.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,18 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,12 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei The Platform Group auf -8,52 %.

The Platform Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,18 % 1 Monat -15,12 % 3 Monate -27,72 % 1 Jahr -0,27 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur The Platform Group Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die negative Kursentwicklung der The Platform Group Aktie seit der Reverse Takeover HV im September 2023, die im Vergleich zum DAX stark gefallen ist. Kritische Stimmen hinterfragen die Nachhaltigkeit des Wachstums, das über Fremdkapital finanziert wird, und die KGaA-Struktur. Anleger fordern mehr Transparenz und substanzielle Beweise für die Unternehmensstrategie, während Verkäufe von Großanlegern das Vertrauen weiter untergraben.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber The Platform Group eingestellt.

Informationen zur The Platform Group Aktie

Es gibt 20 Mio. The Platform Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 135,16 Mio. € wert.

The Platform Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die The Platform Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur The Platform Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.