    Besonders beachtet!

    STO - Aktie zeigt Schwäche - 26.11.2025

    Am heutigen Handelstag muss die STO Aktie bisher Verluste von -3,38 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der STO Aktie.

    Foto: Patrick Seeger - dpa

    STO ist ein globaler Marktführer in der Gebäudebeschichtung, bekannt für nachhaltige Fassadensysteme. Hauptkonkurrenten sind BASF und Caparol. STOs Alleinstellungsmerkmal liegt in der Innovation und Umweltfreundlichkeit seiner Produkte.

    STO Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.11.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die STO Aktie. Mit einer Performance von -3,38 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,13 %, geht es heute bei der STO Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Obwohl die STO Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +2,61 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die STO Aktie damit um +10,33 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,64 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei STO auf +18,87 %.

    STO Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +10,33 %
    1 Monat +0,64 %
    3 Monate +2,61 %
    1 Jahr +11,11 %

    Informationen zur STO Aktie

    Es gibt 3 Mio. STO Aktien. Damit ist das Unternehmen 305,07 Mio. € wert.

    STO Aktie jetzt kaufen?


    Ob die STO Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur STO Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    STO

    -2,57 %
    +10,33 %
    +0,64 %
    +2,61 %
    +11,11 %
    -18,39 %
    +3,45 %
    +9,14 %
    +5.975,19 %
    ISIN:DE0007274136WKN:727413



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



