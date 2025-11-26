    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPNE AktievorwärtsNachrichten zu PNE

    Heute am 26.11.2025: PNE Aktie im Rampenlicht

    Am 26.11.2025 ist die PNE Aktie, bisher, um -2,34 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der PNE Aktie.

    Foto: PNE AG

    PNE ist ein führendes Unternehmen in der Windenergiebranche, das durch seine umfassenden Dienstleistungen und internationale Expansion besticht.

    PNE Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.11.2025

    Die PNE Aktie ist bisher um -2,34 % auf 9,6000 gefallen. Das sind -0,2300  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der PNE Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,09 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 9,6000, mit einem Minus von -2,34 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von PNE Verluste von -29,96 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die PNE Aktie damit um -8,68 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,09 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in PNE eine negative Entwicklung von -13,88 % erlebt.

    PNE Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,68 %
    1 Monat -15,09 %
    3 Monate -29,96 %
    1 Jahr -12,64 %

    Informationen zur PNE Aktie

    Es gibt 77 Mio. PNE Aktien. Damit ist das Unternehmen 734,97 Mio. € wert.

    Börsen Update Europa - 26.11. - FTSE Athex 20 stark +2,37 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    PNE: Starkes EBITDA-Wachstum


    Nach Darstellung des Analysten Malte Schaumann von Warburg Research hat die PNE AG in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) das EBITDA sehr stark auf 26,6 Mio. Euro gesteigert. Die Gewinnwarnung von Wettbewerbern zeige aber …

    WARBURG RESEARCH stuft PNE AG auf 'Buy'


    Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für PNE von 23,80 auf 16,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Windparkbetreiber habe im dritten Quartal besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Malte Schaumann in seinem am …

    PNE Aktie jetzt kaufen?


    Ob die PNE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PNE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    PNE

    -2,34 %
    -8,68 %
    -15,09 %
    -29,96 %
    -12,64 %
    -56,10 %
    +25,06 %
    +380,40 %
    +233,80 %
    ISIN:DE000A0JBPG2WKN:A0JBPG



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
