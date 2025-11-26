Heute am 26.11.2025: PNE Aktie im Rampenlicht

Die PNE Aktie ist bisher um -2,34 % auf 9,6000€ gefallen. Das sind -0,2300 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der PNE Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,09 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 9,6000€, mit einem Minus von -2,34 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

PNE ist ein führendes Unternehmen in der Windenergiebranche, das durch seine umfassenden Dienstleistungen und internationale Expansion besticht.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von PNE Verluste von -29,96 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die PNE Aktie damit um -8,68 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,09 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in PNE eine negative Entwicklung von -13,88 % erlebt.

PNE Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,68 % 1 Monat -15,09 % 3 Monate -29,96 % 1 Jahr -12,64 %

Informationen zur PNE Aktie

Es gibt 77 Mio. PNE Aktien. Damit ist das Unternehmen 734,97 Mio. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Nach Darstellung des Analysten Malte Schaumann von Warburg Research hat die PNE AG in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) das EBITDA sehr stark auf 26,6 Mio. Euro gesteigert. Die Gewinnwarnung von Wettbewerbern zeige aber …

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für PNE von 23,80 auf 16,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Windparkbetreiber habe im dritten Quartal besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Malte Schaumann in seinem am …

PNE Aktie jetzt kaufen?

Ob die PNE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PNE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.