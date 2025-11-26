Aktie 2025 mit +77 %
Eldorado Gold: Ressourcen sinken, Goldreserven steigen – Aktie bleibt stark
Eldorado Gold steigert seine Reserven auf 12,5 Mio. Unzen, sieht aber geringere Ressourcen. Fokus bleibt auf Exploration und längerer Minenlaufzeit. Die Aktie zeigt sich weiterhin stark.
- Eldorado Gold erhöht Reserven auf 12,5 Mio. Unzen.
- Ressourcen sinken auf 17,4 Mio. Unzen, Kisladaq betroffen.
- Fokus auf Exploration und längere Minenlaufzeit.
Eldorado Gold gab am Mittwoch bekannt, dass die nachgewiesenen Goldreserven zum 30. September 12,5 Millionen Unzen, gegenüber 11,9 Millionen Unzen im Vorjahr betrugen, was einem Anstieg von rund 5 Prozent entspricht. Der Zuwachs war laut Unternehmensangaben hauptsächlich auf einen 25 prozentigen Anstieg der Mineralreserven im Lamaque-Komplex sowie auf Zuwächse in den Minen Kisladaq und Olympias zurückzuführen.
Eldorado Gold gab bekannt, dass die gemessenen und angezeigten Goldmineralressourcen zum 30. September 17,4 Millionen Unzen, gegenüber 18,2 Millionen Unzen im Vorjahr, betrugen. Der Rückgang sei hauptsächlich auf die Erschöpfung der Vorkommen in Kisladaq zurückzuführen, wie das Unternehmen mitteilte. Der Gold- und Basismetallproduzent gab bekannt, dass er auch 2026 weiterhin in organisches Wachstum investieren will. Geschehen soll dies durch Exploration. Das Unternehmen betont, dass die Verlängerung der Minenlebensdauer bei den derzeitigen Betrieben Priorität habe und Möglichkeiten in der Nähe der Minen weiterverfolgt werden.
Die Eldorado Gold Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in den Bereichen Bergbau, Exploration, Erschließung und Verkauf von Mineralien hauptsächlich in der Türkei, Kanada und Griechenland tätig. Das Unternehmen fördert in erster Linie Gold, aber auch Silber, Blei und Zink. Das Unternehmen hält eine 100 prozentige Beteiligung an den Minen Kisladag und Efemçukuru in der Türkei. Eldorado Gold setzte im vergangenen Geschäftsjahr Waren und Dienstleistungen im Wert von 1,32 Milliarden Kanadische Dollar um. Das Unternehmen machte dabei unter dem Strich einen Gewinn von 300,64 Millionen Kanadische Dollar.
Die Aktie ist in diesem Jahr mehr als 77 Prozent im Plus und konnte am Mittwoch ein leichtes Plus verzeichnen. Sie wird mit 25,28 Euro bewertet.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion
Die Eldorado Gold Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,27 % und einem Kurs von 25,69EUR auf Tradegate (26. November 2025, 15:34 Uhr) gehandelt.