Eldorado Gold: Ressourcen sinken, Goldreserven steigen – Aktie bleibt stark

Eldorado Gold gab am Mittwoch bekannt, dass die nachgewiesenen Goldreserven zum 30. September 12,5 Millionen Unzen, gegenüber 11,9 Millionen Unzen im Vorjahr betrugen, was einem Anstieg von rund 5 Prozent entspricht. Der Zuwachs war laut Unternehmensangaben hauptsächlich auf einen 25 prozentigen Anstieg der Mineralreserven im Lamaque-Komplex sowie auf Zuwächse in den Minen Kisladaq und Olympias zurückzuführen.

Eldorado Gold gab bekannt, dass die gemessenen und angezeigten Goldmineralressourcen zum 30. September 17,4 Millionen Unzen, gegenüber 18,2 Millionen Unzen im Vorjahr, betrugen. Der Rückgang sei hauptsächlich auf die Erschöpfung der Vorkommen in Kisladaq zurückzuführen, wie das Unternehmen mitteilte. Der Gold- und Basismetallproduzent gab bekannt, dass er auch 2026 weiterhin in organisches Wachstum investieren will. Geschehen soll dies durch Exploration. Das Unternehmen betont, dass die Verlängerung der Minenlebensdauer bei den derzeitigen Betrieben Priorität habe und Möglichkeiten in der Nähe der Minen weiterverfolgt werden.