    Evotec Aktie mit Kurssprung - 26.11.2025

    Am 26.11.2025 ist die Evotec Aktie, bisher, um +3,57 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Evotec Aktie.

    Foto: pressfoto - freepik

    Evotec ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Wirkstoffforschung und -entwicklung spezialisiert hat. Es bietet umfassende Dienstleistungen von Screening bis zur klinischen Entwicklung. Mit einer starken Marktstellung in Europa und den USA konkurriert es mit Unternehmen wie Charles River und IQVIA. Evotecs Alleinstellungsmerkmale sind seine Plattformtechnologie und strategische Partnerschaften.

    Evotec Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.11.2025

    Einen starken Börsentag erlebt die Evotec Aktie. Sie steigt um +3,57 % auf 5,6900. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,33 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Evotec Aktie. Nach einem Plus von +4,33 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 5,6900, mit einem Plus von +3,57 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Evotec Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -9,00 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Evotec Aktie damit um +7,59 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,30 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Evotec um -32,01 % verloren.

    Evotec Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,59 %
    1 Monat -20,30 %
    3 Monate -9,00 %
    1 Jahr -39,62 %

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der Evotec Aktie, die nach enttäuschenden Quartalszahlen und einer kritischen Bewertung der Unternehmensstrategie schwankt. Anleger äußern Bedenken über die Rolle von Institutionen wie JPMorgan, die ihre Positionen erhöht haben, und hinterfragen die positive Signalwirkung. Trotz negativer Meinungen sind viele Investoren nicht bereit zu verkaufen, was auf Loyalität oder Hoffnung auf eine Erholung hinweist. Technische Analysen und Marktgerüchte über mögliche Übernahmen beeinflussen ebenfalls die Diskussion.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Evotec eingestellt.

    Informationen zur Evotec Aktie

    Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,01 Mrd. € wert.

    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo „die Musik spielt” und welche Themen an der Börse aktuell besonders stark im Fokus stehen. Und hier entscheidet …

    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Evotec Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Evotec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evotec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Evotec

    +4,00 %
    +7,59 %
    -20,30 %
    -9,00 %
    -39,62 %
    -67,42 %
    -77,93 %
    +36,69 %
    -61,52 %
    ISIN:DE0005664809WKN:566480



