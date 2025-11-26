Deutsche Pfandbriefbank Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 26.11.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Deutsche Pfandbriefbank Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,88 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,83 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Deutsche Pfandbriefbank Aktie. Nach einem Plus von +3,83 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 4,5020€, mit einem Plus von +3,88 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Deutsche Pfandbriefbank AG ist eine führende europäische Spezialbank für Immobilien- und öffentliche Investitionsfinanzierung, bekannt für ihre Pfandbriefemissionen. Sie ist stark in Deutschland und anderen europäischen Märkten vertreten. Hauptkonkurrenten sind Aareal Bank und Berlin Hyp. Ihre Expertise und ihr Netzwerk in Europa sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Der Kurs der Deutsche Pfandbriefbank Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -20,94 %.

Allein seit letzter Woche ist die Deutsche Pfandbriefbank Aktie damit um +10,31 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,62 %. Im Jahr 2025 gab es für Deutsche Pfandbriefbank bisher ein Minus von -9,12 %.

Deutsche Pfandbriefbank Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +10,31 % 1 Monat -11,62 % 3 Monate -20,94 % 1 Jahr -15,18 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Deutschen Pfandbriefbank. Nutzer berichten von einem Rückgang der Short-Positionen, was als positives Signal interpretiert wird. Gleichzeitig gibt es jedoch erhebliche Bedenken hinsichtlich der fundamentalen Situation der Bank, insbesondere in Bezug auf dünne Margen und das Risiko eines möglichen Verlusts des Investment-Grade-Ratings, was die Refinanzierungskosten erhöhen könnte.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Pfandbriefbank eingestellt.

Informationen zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie

Es gibt 134 Mio. Deutsche Pfandbriefbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 605,14 Mio. € wert.

