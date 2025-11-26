Deutlicher Kurssprung bei der ThyssenKrupp Aktie - 26.11.2025

Mit einer Performance von +4,59 % konnte die ThyssenKrupp Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,79 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der ThyssenKrupp Aktie. Nach einem Plus von +2,79 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 9,0300€, mit einem Plus von +4,59 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

ThyssenKrupp ist ein diversifiziertes deutsches Industrieunternehmen, das Stahl, Automobilkomponenten, Aufzüge, Anlagenbau und Marinesysteme anbietet. Es ist führend in der Stahl- und Aufzugsindustrie. Wichtige Konkurrenten sind ArcelorMittal, Siemens und Kone. Technologische Innovationen und eine breite Produktpalette sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei ThyssenKrupp einen Gewinn von +25,65 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um -5,06 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,97 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die ThyssenKrupp um +194,74 % gewonnen.

ThyssenKrupp Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,06 % 1 Monat -5,97 % 3 Monate +25,65 % 1 Jahr +199,11 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ThyssenKrupp Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der ThyssenKrupp Aktie, die aktuell von einer positiven Marktstimmung und Analystenbewertungen profitiert. Der Verkauf der Automatisierungssparte wird als potenziell negativ für die Bewertung angesehen. Gleichzeitig gibt es Bedenken über die Marktvolatilität und die Unsicherheit bezüglich zukünftiger Gewinne, was zu einem Rückgang des Handelsvolumens führt. Viele Teilnehmer sehen die Aktie als unter ihrem realen Wert liegend.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,62 Mrd. € wert.

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben am Mittwoch erleichtert auf weitere positive Signale in den Ukraine-Verhandlungen reagiert. "Viele, die zuletzt vergeblich nach Kaufargumenten gesucht haben, finden sie jetzt", kommentierte Portfoliomanager …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

ThyssenKrupp Aktie jetzt kaufen?

Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.