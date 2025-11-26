BVTE kritisiert DKFZ-Tabakkontroll-Index / Schweden und Neuseeland zeigen: Rauchfreie Alternativen wirken (FOTO)

Berlin (ots) - Der Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse

(BVTE) weist die im gestern veröffentlichten "Index zur Einflussnahme der

Tabakindustrie" des DKFZ erhobenen Vorwürfe zurück. Unlautere Einflussnahme wird

mit methodisch fragwürdigen Mitteln suggeriert, wo tatsächlich gesetzlich

geregelte Beteiligung stattfindet.



"Transparenz ist für den BVTE keine Worthülse: Der Verband ist im Lobbyregister

des Bundestags eingetragen - das DKFZ hingegen nicht", erklärte

BVTE-Hauptgeschäftsführer Jan Mücke.





Die Interessenvertretung ist in Deutschland verfassungsrechtlich geschützt. Art.

5 GG garantiert die Meinungsfreiheit - auch für juristische Personen wie den

BVTE. Ebenso schützt Art. 9 Abs. 3 GG die Koalitionsfreiheit. Darüber hinaus

besteht ein gesetzlich verankertes Beteiligungsrecht der Wirtschaftsverbände (§

47 Abs. 3 GGO). Der BVTE ist als Wirtschaftsverband Teil unserer

freiheitlich-demokratischen Grundordnung und erfüllt seine Transparenzpflichten

umfassend. Der Verband ist im Lobbyregister des Bundestags registriert und

handelt strikt im Rahmen der Gesetze.



Methodisch fragwürdige Studien wie der "Tabaklobby-Index" des DKFZ klammern

nicht nur verfassungsrechtliche Realitäten aus, sondern verstellen zudem den

Blick auf die erfolgreiche Tabakpolitik anderer Staaten und honorieren

stattdessen autoritäre, undemokratische Regierungen:



Schweden ist europaweit der Staat mit der niedrigsten Raucherquote, den

geringsten Herz-Kreislauf-Erkrankungen und der niedrigsten Lungenkrebsrate in

Europa - dank des Umstiegs der Konsumenten auf rauchfreie Alternativen wie Snus

und tabakfreie Nikotinbeutel. Im DKFZ-Index reicht das trotzdem nur für Platz 70

von 100 Ländern.



Neuseeland verzeichnete zuletzt ebenfalls einen rapiden Rückgang der

Raucherquote auf nur noch 6,9 Prozent. Hierfür wurde der Umstieg auf rauchfreie

E-Zigaretten durch staatliche Behörden entschlossen gefördert. Für den

Tabaklobby-Index ist jedoch allein maßgeblich, dass zugleich von prohibitiven

Maßnahmen gegen das Rauchen Abstand genommen wurde. Im aktuellen Ranking wurde

Neuseeland um mehr als 50 Plätze herabgestuft.



Entlarvend ist genauso, wer auf dem ersten Platz des DKFZ-Index landet: Als

internationales Vorbild für die Tabakkontrollpolitik wird Brunei Darussalam

ausgezeichnet - eine absolutistische Monarchie, die im renommierten

Freedom-House-Index als "unfrei" eingestuft wird.



"Tabakpolitik darf keine Bevormundungspolitik sein. Wer Brunei als Vorbild

feiert, stellt Kontrolle über Freiheit", kritisierte Jan Mücke: "Erfolgreiche

Strategien setzen auf Wahlfreiheit und weniger schädliche Alternativprodukte -

nicht auf ideologische Rankings. Rauchfreie Produkte senken Risiken, Dogmen

nicht."



Der BVTE setzt sich dafür ein, erwachsenen Konsumenten Wahlfreiheit zu sichern,

evidenzbasierte Aufklärung zu leisten und eine risikobasierte Regulierung der

einzelnen Produktkategorien zu fördern.



