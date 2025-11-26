    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Erfolg misst sich an Daten, nicht an Dogmen

    BVTE kritisiert DKFZ-Tabakkontroll-Index / Schweden und Neuseeland zeigen: Rauchfreie Alternativen wirken (FOTO)

    Berlin (ots) - Der Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse
    (BVTE) weist die im gestern veröffentlichten "Index zur Einflussnahme der
    Tabakindustrie" des DKFZ erhobenen Vorwürfe zurück. Unlautere Einflussnahme wird
    mit methodisch fragwürdigen Mitteln suggeriert, wo tatsächlich gesetzlich
    geregelte Beteiligung stattfindet.

    "Transparenz ist für den BVTE keine Worthülse: Der Verband ist im Lobbyregister
    des Bundestags eingetragen - das DKFZ hingegen nicht", erklärte
    BVTE-Hauptgeschäftsführer Jan Mücke.

    Die Interessenvertretung ist in Deutschland verfassungsrechtlich geschützt. Art.
    5 GG garantiert die Meinungsfreiheit - auch für juristische Personen wie den
    BVTE. Ebenso schützt Art. 9 Abs. 3 GG die Koalitionsfreiheit. Darüber hinaus
    besteht ein gesetzlich verankertes Beteiligungsrecht der Wirtschaftsverbände (§
    47 Abs. 3 GGO). Der BVTE ist als Wirtschaftsverband Teil unserer
    freiheitlich-demokratischen Grundordnung und erfüllt seine Transparenzpflichten
    umfassend. Der Verband ist im Lobbyregister des Bundestags registriert und
    handelt strikt im Rahmen der Gesetze.

    Methodisch fragwürdige Studien wie der "Tabaklobby-Index" des DKFZ klammern
    nicht nur verfassungsrechtliche Realitäten aus, sondern verstellen zudem den
    Blick auf die erfolgreiche Tabakpolitik anderer Staaten und honorieren
    stattdessen autoritäre, undemokratische Regierungen:

    Schweden ist europaweit der Staat mit der niedrigsten Raucherquote, den
    geringsten Herz-Kreislauf-Erkrankungen und der niedrigsten Lungenkrebsrate in
    Europa - dank des Umstiegs der Konsumenten auf rauchfreie Alternativen wie Snus
    und tabakfreie Nikotinbeutel. Im DKFZ-Index reicht das trotzdem nur für Platz 70
    von 100 Ländern.

    Neuseeland verzeichnete zuletzt ebenfalls einen rapiden Rückgang der
    Raucherquote auf nur noch 6,9 Prozent. Hierfür wurde der Umstieg auf rauchfreie
    E-Zigaretten durch staatliche Behörden entschlossen gefördert. Für den
    Tabaklobby-Index ist jedoch allein maßgeblich, dass zugleich von prohibitiven
    Maßnahmen gegen das Rauchen Abstand genommen wurde. Im aktuellen Ranking wurde
    Neuseeland um mehr als 50 Plätze herabgestuft.

    Entlarvend ist genauso, wer auf dem ersten Platz des DKFZ-Index landet: Als
    internationales Vorbild für die Tabakkontrollpolitik wird Brunei Darussalam
    ausgezeichnet - eine absolutistische Monarchie, die im renommierten
    Freedom-House-Index als "unfrei" eingestuft wird.

    "Tabakpolitik darf keine Bevormundungspolitik sein. Wer Brunei als Vorbild
    feiert, stellt Kontrolle über Freiheit", kritisierte Jan Mücke: "Erfolgreiche
    Strategien setzen auf Wahlfreiheit und weniger schädliche Alternativprodukte -
    nicht auf ideologische Rankings. Rauchfreie Produkte senken Risiken, Dogmen
    nicht."

    Der BVTE setzt sich dafür ein, erwachsenen Konsumenten Wahlfreiheit zu sichern,
    evidenzbasierte Aufklärung zu leisten und eine risikobasierte Regulierung der
    einzelnen Produktkategorien zu fördern.

    Ansprechpartner für Rückfragen:

    Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE)
    Jan Mücke
    Hauptgeschäftsführer
    Georgenstraße 25
    10117 Berlin
    Tel. +49 30 88 66 36 - 123
    mailto:presse@bvte.de
    http://www.bvte.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/141532/6166846
    OTS: Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse
    (BVTE)




