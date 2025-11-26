Erfolg misst sich an Daten, nicht an Dogmen
BVTE kritisiert DKFZ-Tabakkontroll-Index / Schweden und Neuseeland zeigen: Rauchfreie Alternativen wirken (FOTO)
Berlin (ots) - Der Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse
(BVTE) weist die im gestern veröffentlichten "Index zur Einflussnahme der
Tabakindustrie" des DKFZ erhobenen Vorwürfe zurück. Unlautere Einflussnahme wird
mit methodisch fragwürdigen Mitteln suggeriert, wo tatsächlich gesetzlich
geregelte Beteiligung stattfindet.
"Transparenz ist für den BVTE keine Worthülse: Der Verband ist im Lobbyregister
des Bundestags eingetragen - das DKFZ hingegen nicht", erklärte
BVTE-Hauptgeschäftsführer Jan Mücke.
Die Interessenvertretung ist in Deutschland verfassungsrechtlich geschützt. Art.
5 GG garantiert die Meinungsfreiheit - auch für juristische Personen wie den
BVTE. Ebenso schützt Art. 9 Abs. 3 GG die Koalitionsfreiheit. Darüber hinaus
besteht ein gesetzlich verankertes Beteiligungsrecht der Wirtschaftsverbände (§
47 Abs. 3 GGO). Der BVTE ist als Wirtschaftsverband Teil unserer
freiheitlich-demokratischen Grundordnung und erfüllt seine Transparenzpflichten
umfassend. Der Verband ist im Lobbyregister des Bundestags registriert und
handelt strikt im Rahmen der Gesetze.
Methodisch fragwürdige Studien wie der "Tabaklobby-Index" des DKFZ klammern
nicht nur verfassungsrechtliche Realitäten aus, sondern verstellen zudem den
Blick auf die erfolgreiche Tabakpolitik anderer Staaten und honorieren
stattdessen autoritäre, undemokratische Regierungen:
Schweden ist europaweit der Staat mit der niedrigsten Raucherquote, den
geringsten Herz-Kreislauf-Erkrankungen und der niedrigsten Lungenkrebsrate in
Europa - dank des Umstiegs der Konsumenten auf rauchfreie Alternativen wie Snus
und tabakfreie Nikotinbeutel. Im DKFZ-Index reicht das trotzdem nur für Platz 70
von 100 Ländern.
Neuseeland verzeichnete zuletzt ebenfalls einen rapiden Rückgang der
Raucherquote auf nur noch 6,9 Prozent. Hierfür wurde der Umstieg auf rauchfreie
E-Zigaretten durch staatliche Behörden entschlossen gefördert. Für den
Tabaklobby-Index ist jedoch allein maßgeblich, dass zugleich von prohibitiven
Maßnahmen gegen das Rauchen Abstand genommen wurde. Im aktuellen Ranking wurde
Neuseeland um mehr als 50 Plätze herabgestuft.
Entlarvend ist genauso, wer auf dem ersten Platz des DKFZ-Index landet: Als
internationales Vorbild für die Tabakkontrollpolitik wird Brunei Darussalam
ausgezeichnet - eine absolutistische Monarchie, die im renommierten
Freedom-House-Index als "unfrei" eingestuft wird.
"Tabakpolitik darf keine Bevormundungspolitik sein. Wer Brunei als Vorbild
feiert, stellt Kontrolle über Freiheit", kritisierte Jan Mücke: "Erfolgreiche
Strategien setzen auf Wahlfreiheit und weniger schädliche Alternativprodukte -
nicht auf ideologische Rankings. Rauchfreie Produkte senken Risiken, Dogmen
nicht."
Der BVTE setzt sich dafür ein, erwachsenen Konsumenten Wahlfreiheit zu sichern,
evidenzbasierte Aufklärung zu leisten und eine risikobasierte Regulierung der
einzelnen Produktkategorien zu fördern.
