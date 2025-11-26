Autodesk Aktie bestätigt den positiven Trend - +7,41 % - 26.11.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Autodesk Aktie. Mit einer Performance von +7,41 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,41 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Autodesk Aktie. Nach einem Plus von +1,41 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 274,05€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Autodesk ist ein führender Anbieter von Design-Softwarelösungen, die in Architektur, Bauwesen und Medien verwendet werden. Hauptprodukte sind AutoCAD und Revit. Konkurrenz kommt von Bentley Systems und Dassault Systèmes. Autodesk bietet eine breite Produktpalette und innovative Cloud-Lösungen, die die Zusammenarbeit erleichtern.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Autodesk Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Autodesk Aktie damit um +7,06 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,57 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Autodesk -5,50 % verloren.

Autodesk Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +7,06 % 1 Monat -0,57 % 3 Monate +10,19 % 1 Jahr -11,39 %

Informationen zur Autodesk Aktie

Es gibt 213 Mio. Autodesk Aktien. Damit ist das Unternehmen 58,37 Mrd. € wert.

Ungewöhnliche Töne aus dem Hause Nvidia. Erst betont ein überschwänglicher Jensen Huang, dass er keine KI-Blase sieht und dann äußert sich Nvidia noch zu Konkurrent Alphabet. Sieht der KI-König eine Palastrevolution?

Die Anleger in New York können am Mittwoch auf weiter steigende Kurse hoffen. Nach wie vor profitiert die Marktstimmung von den zuletzt wieder beflügelten Hoffnungen auf eine erneute US-Leitzinssenkung im Dezember. Anderthalb Stunden vor …

Der Spezialsoftware-Entwickler Autodesk hat am Dienstagabend starke Quartalszahlen präsentiert und damit seine Position als KI-Profiteur gestärkt.

Autodesk Aktie jetzt kaufen?

Ob die Autodesk Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Autodesk Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.