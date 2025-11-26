    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZscaler AktievorwärtsNachrichten zu Zscaler

    Zscaler Aktie kommt unter die Räder - 26.11.2025

    Am 26.11.2025 ist die Zscaler Aktie, bisher, um -6,94 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Zscaler Aktie.

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Zscaler ist ein führender Anbieter von cloudbasierten Sicherheitslösungen, spezialisiert auf Zero-Trust-Architekturen. Hauptprodukte sind ZIA und ZPA. Konkurrenz besteht durch Palo Alto Networks, Cisco und Fortinet. Zscalers Alleinstellungsmerkmal ist die umfassende Cloud-native Plattform zur Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien.

    Zscaler aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.11.2025

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -6,94 % verliert die Zscaler Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,04 %, geht es heute bei der Zscaler Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Zscaler insgesamt ein Minus von -0,98 % zu verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -9,34 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,30 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Zscaler auf +31,03 %.

    Zscaler Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,34 %
    1 Monat -18,30 %
    3 Monate -0,98 %
    1 Jahr +14,14 %

    Informationen zur Zscaler Aktie

    Es gibt 159 Mio. Zscaler Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,60 Mrd. € wert.

    Nvidia hat Angst, Dell gefragt, Zscaler unter Druck und TKMS


    Ungewöhnliche Töne aus dem Hause Nvidia. Erst betont ein überschwänglicher Jensen Huang, dass er keine KI-Blase sieht und dann äußert sich Nvidia noch zu Konkurrent Alphabet. Sieht der KI-König eine Palastrevolution?

    Zscaler Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Zscaler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zscaler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Zscaler

    -9,29 %
    -9,34 %
    -18,30 %
    -0,98 %
    +14,14 %
    +73,79 %
    +87,01 %
    +878,49 %
    ISIN:US98980G1022WKN:A2JF28



    Verfasst von Markt Bote
