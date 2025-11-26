Zscaler Aktie kommt unter die Räder - 26.11.2025

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -6,94 % verliert die Zscaler Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,04 %, geht es heute bei der Zscaler Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Zscaler ist ein führender Anbieter von cloudbasierten Sicherheitslösungen, spezialisiert auf Zero-Trust-Architekturen. Hauptprodukte sind ZIA und ZPA. Konkurrenz besteht durch Palo Alto Networks, Cisco und Fortinet. Zscalers Alleinstellungsmerkmal ist die umfassende Cloud-native Plattform zur Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Zscaler insgesamt ein Minus von -0,98 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -9,34 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,30 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Zscaler auf +31,03 %.

Zscaler Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,34 % 1 Monat -18,30 % 3 Monate -0,98 % 1 Jahr +14,14 %

Informationen zur Zscaler Aktie

Es gibt 159 Mio. Zscaler Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,60 Mrd. € wert.

Zscaler Aktie jetzt kaufen?

Ob die Zscaler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zscaler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.