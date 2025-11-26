    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWorkday (A) AktievorwärtsNachrichten zu Workday (A)

    Workday (A) Aktie deutlicher Kursrutsch - -6,43 % - 26.11.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Workday (A) Aktie bisher Verluste von -6,43 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Workday (A) Aktie.

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Workday ist ein führender Anbieter von cloudbasierten Softwarelösungen für Finanz- und Personalmanagement, bekannt für seine benutzerfreundlichen Anwendungen. Hauptkonkurrenten sind SAP, Oracle und ADP. Workday überzeugt durch kontinuierliche Updates und starke Kundenbindung.

    Workday (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 26.11.2025

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Workday (A) Aktie. Sie fällt um -6,43 % auf 189,72. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,10 %, geht es heute bei der Workday (A) Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Workday (A), der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -1,96 % Verlust nach sich zog.

    Allein seit letzter Woche ist die Workday (A) Aktie damit um -1,56 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,74 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Workday (A) eine negative Entwicklung von -23,46 % erlebt.

    Workday (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,56 %
    1 Monat -10,74 %
    3 Monate -1,96 %
    1 Jahr -25,35 %

    Informationen zur Workday (A) Aktie

    Es gibt 217 Mio. Workday (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 41,17 Mrd. € wert.

    Workday (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Workday (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Workday (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Workday (A)

    -9,35 %
    -1,56 %
    -10,74 %
    -1,96 %
    -25,35 %
    +32,85 %
    +5,24 %
    +139,30 %
    +360,54 %
    ISIN:US98138H1014WKN:A1J39P



