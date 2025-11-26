    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    "Die USA trotzen den Zöllen, Deutschland fehlt der Mut"

    Frankfurt am Main (ots) -

    - Hauck Aufhäuser Lampe: Schwerpunkte im Kapitalmarkt-Ausblick 2026
    - Chefvolkswirt Dr. Alexander Krüger formuliert makroökonomische Erwartungen

    Alte Systeme verlieren ihre Gültigkeit, neue sind nicht etabliert: Hauck
    Aufhäuser Lampe hat den Kapitalmarkt-Ausblick 2026 mit dem Titel
    "Übergangsphase" veröffentlicht. Chefvolkswirt Dr. Alexander Krüger sieht die
    Weltwirtschaft im kommenden Jahr in einer sensiblen Phase, die wegen des
    Gegenübers von USA und China besondere Aufmerksamkeit erfordert. Er rechnet
    trotz Zollpolitik und auch wegen des innovationsfreundlichen Umfeldes in den USA
    mit einem robusten US-Wachstum, erwartet für Deutschland dagegen lediglich ein
    von der Fiskalpolitik angefachtes konjunkturelles Strohfeuer. Bei den Währungen
    wird sich der Dollar halten - vorausgesetzt, die US-Politik torpediert ihn
    nicht. Die Inflation dürfte (weitgehend) eingefangen bleiben. Zinssenkungen in
    den USA und Großbritannien stehen aber noch an.

    Die Statements von Dr. Krüger und seines Economic Research-Teams zu den
    wesentlichen Trends lauten:

    - "Das Jahr 2026 verstehen wir als eine sich fortsetzende Übergangsphase. Diese
    ist gekennzeichnet durch den Verlust alter Systeme und Gewissheiten. Neue
    Strukturen sind dagegen noch nicht etabliert. Dies erfordert eine besondere
    Aufmerksamkeit, da sich andere Chancen und Risiken als gewohnt ergeben."
    - "Wir erwarten, dass die US-Wirtschaft den Belastungen durch die Zollpolitik
    weiter trotzen wird. Dem innovationsfreundlichen Land trauen wir ein
    ansehnliches Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 2,3 % gegenüber dem
    Vorjahr zu."
    - "Das Fiskalpaket schiebt das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland zwar an.
    Mangels breit angelegter investiver Ausgaben und fehlender Strukturreformen
    ergibt sich 2026/27 aber lediglich ein konjunkturelles Strohfeuer. Ein
    dauerhaft höherer Wachstumspfad ist nicht in Sicht."
    - "Inflation wird 2026 zumeist eher ein Randthema sein. Leitzinsen haben
    mancherorts noch Abwärtspotenzial, etwa in den USA und Großbritannien. Die EZB
    dürfte den Einlagesatz ganzjährig bei 2,00 % belassen. In Japan sieht es
    allerdings nach einer Zinserhöhung aus."
    - "Den US-Dollar schreiben wir nicht ab und erwarten einen EUR-USD-Kurs um 1,15.
    Anders als der Euroraum bereiten die USA schon länger die Basis für künftige
    Produktivitätszuwächse. Das 'arbeitet' gegen wachsende Autokratietendenzen.
    Legt es die Politik aber darauf an, wird sich der Dollar kaum halten."
    - "Unser DAX-Ziel für Mitte 2026 liegt bei 25.500 Punkten. In unserer Asset
    Allocation bevorzugen wir Aktien gegenüber Anleihen."

    Der Kapitalmarkt-Ausblick für das Jahr 2026 ist abrufbar unter diesem Link: http
    s://www.hal-privatbank.com/fileadmin/HAL/Downloads/Economic_Research/HAL_Kapital
    markt-Ausblick_2026.pdf

    Pressekontakt:

    Sandra Freimuth
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
    Telefon 089/2393-2111
    mailto:sandra.freimuth@hal-privatbank.com
    http://www.hal-privatbank.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/115618/6166853
    OTS: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    "Die USA trotzen den Zöllen, Deutschland fehlt der Mut" - Hauck Aufhäuser Lampe: Schwerpunkte im Kapitalmarkt-Ausblick 2026 - Chefvolkswirt Dr. Alexander Krüger formuliert makroökonomische Erwartungen Alte Systeme verlieren ihre Gültigkeit, neue sind nicht etabliert: Hauck Aufhäuser Lampe hat den …