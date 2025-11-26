"Die USA trotzen den Zöllen, Deutschland fehlt der Mut"

Frankfurt am Main (ots) -



- Hauck Aufhäuser Lampe: Schwerpunkte im Kapitalmarkt-Ausblick 2026

- Chefvolkswirt Dr. Alexander Krüger formuliert makroökonomische Erwartungen



Alte Systeme verlieren ihre Gültigkeit, neue sind nicht etabliert: Hauck

Aufhäuser Lampe hat den Kapitalmarkt-Ausblick 2026 mit dem Titel

"Übergangsphase" veröffentlicht. Chefvolkswirt Dr. Alexander Krüger sieht die

Weltwirtschaft im kommenden Jahr in einer sensiblen Phase, die wegen des

Gegenübers von USA und China besondere Aufmerksamkeit erfordert. Er rechnet

trotz Zollpolitik und auch wegen des innovationsfreundlichen Umfeldes in den USA

mit einem robusten US-Wachstum, erwartet für Deutschland dagegen lediglich ein

von der Fiskalpolitik angefachtes konjunkturelles Strohfeuer. Bei den Währungen

wird sich der Dollar halten - vorausgesetzt, die US-Politik torpediert ihn

nicht. Die Inflation dürfte (weitgehend) eingefangen bleiben. Zinssenkungen in

den USA und Großbritannien stehen aber noch an.





Die Statements von Dr. Krüger und seines Economic Research-Teams zu den

wesentlichen Trends lauten:



- "Das Jahr 2026 verstehen wir als eine sich fortsetzende Übergangsphase. Diese

ist gekennzeichnet durch den Verlust alter Systeme und Gewissheiten. Neue

Strukturen sind dagegen noch nicht etabliert. Dies erfordert eine besondere

Aufmerksamkeit, da sich andere Chancen und Risiken als gewohnt ergeben."

- "Wir erwarten, dass die US-Wirtschaft den Belastungen durch die Zollpolitik

weiter trotzen wird. Dem innovationsfreundlichen Land trauen wir ein

ansehnliches Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 2,3 % gegenüber dem

Vorjahr zu."

- "Das Fiskalpaket schiebt das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland zwar an.

Mangels breit angelegter investiver Ausgaben und fehlender Strukturreformen

ergibt sich 2026/27 aber lediglich ein konjunkturelles Strohfeuer. Ein

dauerhaft höherer Wachstumspfad ist nicht in Sicht."

- "Inflation wird 2026 zumeist eher ein Randthema sein. Leitzinsen haben

mancherorts noch Abwärtspotenzial, etwa in den USA und Großbritannien. Die EZB

dürfte den Einlagesatz ganzjährig bei 2,00 % belassen. In Japan sieht es

allerdings nach einer Zinserhöhung aus."

- "Den US-Dollar schreiben wir nicht ab und erwarten einen EUR-USD-Kurs um 1,15.

Anders als der Euroraum bereiten die USA schon länger die Basis für künftige

Produktivitätszuwächse. Das 'arbeitet' gegen wachsende Autokratietendenzen.

Legt es die Politik aber darauf an, wird sich der Dollar kaum halten."

- "Unser DAX-Ziel für Mitte 2026 liegt bei 25.500 Punkten. In unserer Asset

Allocation bevorzugen wir Aktien gegenüber Anleihen."



Der Kapitalmarkt-Ausblick für das Jahr 2026 ist abrufbar unter diesem Link: http

s://www.hal-privatbank.com/fileadmin/HAL/Downloads/Economic_Research/HAL_Kapital

markt-Ausblick_2026.pdf



