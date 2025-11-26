    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAroundtown AktievorwärtsNachrichten zu Aroundtown

    dpa-AFX-Überblick

    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    UNTERNEHMEN vom 26.11.2025 - 15.15 UHR

    Für Sie zusammengefasst
    • Aroundtown hält trotz Gewinneinbußen an Zielen fest.
    • Deutschland erhöht Esa-Budget auf fünf Milliarden Euro.
    • HP plant KI-bedingten Abbau von bis zu 6.000 Jobs.
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN vom 26.11.2025 - 15.15 UHR
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ROUNDUP: Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown hält an Jahreszielen fest

    LUXEMBURG - Aroundtown sieht sich nach Gewinneinbußen im Tagesgeschäft in den ersten drei Quartalen weiterhin auf dem Weg zu den Jahreszielen. Während der Gewerbeimmobilien-Spezialist die Nettomieten auf Sicht von neun Monaten in etwa stabil hielt, schwoll der Gewinn unter anderem dank Bewertungs- und Steuereffekten an. An der Börse kamen die Zahlen allerdings nicht gut an, die Aktie verlor zur Wochenmitte deutlich.

    ROUNDUP: Mehr Geld, mehr Einfluss im All - Deutschlands Esa-Pläne

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Apple Inc.!
    Short
    296,13€
    Basispreis
    1,60
    Ask
    × 14,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    259,83€
    Basispreis
    1,61
    Ask
    × 14,69
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    BREMEN - Deutschland wird sein Budget für die europäische Raumfahrtbehörde Esa deutlich erhöhen. "Beim letzten Mal waren es ja so knapp 3,5 Milliarden, dieses Mal haben wir uns fünf Milliarden vorgenommen", sagte Raumfahrtministerin Dorothee Bär (CSU) zu Beginn der Esa-Ministerratskonferenz in Bremen.

    Marktforscher: Apple stößt Samsung vom Smartphone-Thron

    SAN FRANCISCO - Apple wird nach Berechnungen von Marktforschern in diesem Jahr Samsung vom Spitzenplatz beim Smartphone-Absatz verdrängen. Der US-Konzern werde in diesem Jahr rund zehn Prozent mehr iPhones verkaufen, während der langjährige Marktführer aus Südkorea auf ein Plus von 4,6 Prozent komme, prognostiziert die Analysefirma Counterpoint.

    Mehr KI: HP streicht bis zu 6.000 Jobs

    PALO ALTO - Der Computer-Konzern HP will durch stärkeren Einsatz Künstlicher Intelligenz bis zu 6.000 Arbeitsplätze einsparen. Der Stellenabbau solle spätestens in knapp drei Jahren abgeschlossen werden, teilte der Branchenpionier mit. Durch die Maßnahmen würden zunächst Kosten von rund 650 Millionen Dollar (560 Millionen Euro) entstehen.

    Verkauf von Thyssenkrupp Steel: IG Metall fordert Garantien

    DÜSSELDORF/DUISBURG - Die IG Metall will einem möglichen Verkauf der Thyssenkrupp-Stahlsparte an den indischen Stahlhersteller Jindal Steel nur zustimmen, wenn es eine Vereinbarung über die Arbeitnehmerinteressen gibt.

    ^
    Weitere Meldungen

    -'SZ': KI soll 1.500 Mitarbeiter bei Allianz Partners ersetzen -Cramer wird Watzke-Nachfolger als Club-Chef beim BVB
    -Flughafen Wien-Schwechat baut keine dritte Piste
    -Papenburg verkauft Salzgitter-Aktien
    -Gewerkschaften prangern Ausbeutung bei Paketdiensten an -ROUNDUP 2: Sexpuppen in Kinderoptik - EU verlangt Auskunft von Shein -KI-Nutzung in Deutschland steigt deutlich an
    -'Chatkontrolle': EU-Staaten für Freiwilligkeit statt Pflicht -ROUNDUP: Ist das Plastiktüten-Verbot zu lasch?
    -ROUNDUP: Preisschock zur Adventszeit - Schoko-Lust wird teuer -Große Kluft bei der Akzeptanz von Künstlicher Intelligenz -Australien: Klage gegen Social-Media-Verbot für Jugendliche -Insolvenzantrag: Die eSchwalbe ist abgestürzt
    -Sommerurlaub gefragt: Dertour meldet starkes Buchungsplus -Bahn stoppt Baustellen zu Weihnachten - mehr Züge im Einsatz -Flughafen-Blockierer müssen über 400.000 Euro an Eurowings zahlen -BVB im Glück: Klarer Sieg und Guirassy-Tore fürs Gemüt°

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 240,3 auf Tradegate (26. November 2025, 15:21 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um -5,06 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,97 %.

    Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 5,63 Mrd..

    ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,3333EUR. Von den letzten 6 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von +10,77 %/-22,46 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Aroundtown - A2DW8Z - LU1673108939

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Aroundtown. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale Aspekte der Aroundtown Aktie. Diskussionen umfassen den Einfluss des Perpetuals-Rückkaufs auf Bilanz und FFO, die Stabilisierung der Immobilienpreise, Verschuldungssituation sowie die Bewertung im Vergleich zur Peer Group. Die fehlende Dividendenpolitik wird ebenfalls kritisiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Aroundtown eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    dpa-AFX-Überblick UNTERNEHMEN vom 26.11.2025 - 15.15 UHR ROUNDUP: Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown hält an Jahreszielen fest LUXEMBURG - Aroundtown sieht sich nach Gewinneinbußen im Tagesgeschäft in den ersten drei Quartalen weiterhin auf dem Weg zu den Jahreszielen. Während der …