Kanzler will mehr Taten

WIEN (dpa-AFX) - Unter dem Druck teils spektakulärer Umfragewerte für die oppositionellen Rechtspopulisten will Österreichs Regierung das Reformtempo steigern. Wenn die Koalition aus konservativer ÖVP, sozialdemokratischer SPÖ und liberalen Neos ihre Aufgaben und die Erwartungen der Bürger nicht erfüllen könne, drohe sie zur letzten Mitte-Regierung in Österreich zu werden, sagte Kanzler Christian Stocker (ÖVP). Neun Monate nach dem Start der Regierung gehe es mehr denn je darum zu zeigen, "dass wir liefern können". Dafür werde er als Regierungschef sorgen.

So werde die Koalition unter anderem dafür sorgen, dass die Energiepreise sinken - für Unternehmen und für Verbraucher. Auch Strukturreformen zum Wohl der Menschen seien unumgänglich, spielte Stocker auf Mängel im Gesundheitswesen an. "Es ist die Zeit des Redens vorbei", sagte der Regierungschef bei seiner Rückkehr ins Kanzleramt. Der 65-Jährige musste nach einer Rücken-Operation vier Wochen im Homeoffice arbeiten.