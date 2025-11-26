Sterling Metals gibt Abschluss von Privatplatzierung bekannt, um Weiterentwicklung von Kupferprojekt Soo zu beschleunigen

26. November 2025 – Toronto, Ontario / IRW-Press / Sterling Metals Corp. (TSXV: SAG, OTCQB: SAGGF) („Sterling“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Anschluss an seine Pressemitteilungen vom 5. November 2025 und vom 10. November 2025 seine nicht über Broker vermittelte Privatplatzierung abgeschlossen hat, bei der 5.244.517 Wertpapiereinheiten (jeweils eine „Einheit“) zum Preis von 1,50 $ pro Einheit sowie 2.666.662 Charity Flow-Through-Einheiten (jeweils eine „Charity-FT-Einheit“) zum Preis von 2,30 $ pro Charity-FT-Einheit ausgegeben werden, um einen Bruttoerlös von insgesamt 14.000.098,10 $ zu generieren (die „Platzierung“).

Mathew Wilson, CEO und Direktor von Sterling, sagte: „Im Namen von Sterling möchte ich allen Teilnehmern für ihre Unterstützung bei dieser Finanzierung danken. Die Qualität der neuen Aktionäre, die sich in unser Register eingetragen haben, ist ein Beweis für die Qualität des Projekts und des Teams, das mit dessen Weiterentwicklung betraut ist. Angesichts eines Kassenstands von etwa 15 Millionen $ befinden wir uns in einer günstigen Position, um das Kupferprojekt Soo rasch voranzutreiben. Die mittels Charity-Flow-Through aufgebrachten 6,2 Millionen $ entsprechen den Mindestausgaben, die wir für das Projekt im nächsten Jahr erwarten, wobei der Großteil davon für Bohrungen verwendet werden soll.

Wir profitieren weiterhin von erstklassigen Kostenvorteilen aufgrund des außergewöhnlichen Zugangs und der Infrastruktur, die es uns ermöglicht haben, dieses Projekt rasch voranzutreiben. Das diesjährige Sommer/Herbst-Programm, das nach der Entdeckung beträchtlich erweitert wurde, umfasste 29 Bohrlöcher auf insgesamt etwa 11.000 m, womit wir in diesem Jahr insgesamt über 13.000 m gebohrt haben. Alle Bohrlöcher befinden sich zurzeit im Labor oder werden vorbereitet und wir gehen davon aus, dass wir in den kommenden Wochen die Analyseergebnisse erhalten werden und veröffentlichen können. Wir rechnen mit einer kurzen Unterbrechung der Bohrungen bis Anfang Februar, während wir diese eingehenden Daten auswerten und ein Winterprogramm entwickeln. Wir sind gespannt auf die Ergebnisse dieses Programms und freuen uns darauf, mit der Zusammenstellung dessen zu beginnen, was unserer Meinung nach eine der bedeutsamsten neuen Kupferentdeckungen in Kanada ist.“