    KI-Hype geht die Puste aus: Die große Sektor-Rotation kommt

    Dem KI-Trade wird die Luft abgelassen: Zeit sich diejenigen Branchen anzusehen, die jetzt profitieren könnten.

    Für Sie zusammengefasst
    • KI-Trade verliert an Schwung, Anleger sind skeptisch.
    • Defensive Werte könnten von Sektor-Rotation profitieren.
    • Branchen mit niedrigem KGV bieten Aufholchancen.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    Foto: Seth Wenig/AP/dpa

    Viele Branchen sind im Zuge des KI-Trades zurückgeblieben. Big-Tech wurde aufgrund von KI am Markt gefeiert. Jetzt schauen die Anleger allerdings genauer hin.

    Denn die Angst vor einer möglichen Blase wird größer. Auch wegen der weitreichenden Verflechtungen, die die Unternehmen untereinander eingehen. Common Sense: Die größsten Befürworter von KI räumen ein, dass der Markt überhitzt ist, bekräftigen aber dennoch ihren Glauben an das langfristige Potenzial der Technologie. 

    Noch nie zuvor wurden so hohe Summen so schnell in eine Technologie investiert, deren Profitabilität als Geschäftsmodell noch nicht vollständig erprobt ist. 

    Blicken wir also auf jene Branchen, mit den größten Nachzügler-Chancen. Hier sind einige Unternehmen mit niedrigem, einstelligen KGV zu haben, die im Schatten des KI-Booms fristen mussten.

    Max Gross (links) und Krischan Orth beschäftigen sich mit einer Sektorrotation, die womöglich dem Markt bevorstehen könnte

    Denn wenn der Tech-Hype sich legt, sind wieder defensivere Werte gefragt, die großes Potenzial einer Aufholjagd haben. Welche Branchen und Aktien das sind und ob wir momentan vor einer großen Sektor-Rotation stehen, haben sich Max Gross und Krischan Orth genauer angesehen.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



