NetApp Aktie sinkt rapide - -8,23 % - 26.11.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die NetApp Aktie. Mit einer Performance von -8,23 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,23 %, geht es heute bei der NetApp Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

NetApp ist ein führender Anbieter von Datenmanagement- und Cloud-Lösungen, bekannt für seine Speicherlösungen und Cloud-Dienste. Mit Produkten wie dem ONTAP-Betriebssystem und der NetApp HCI-Plattform hat es sich erfolgreich im Markt positioniert. Hauptkonkurrenten sind Dell EMC, IBM, HPE und Pure Storage. NetApps Alleinstellungsmerkmale sind seine Hybrid-Cloud-Lösungen und die Integration von KI in seine Produkte.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von NetApp in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +5,52 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die NetApp Aktie damit um +10,15 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,60 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei NetApp auf -9,78 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,29 % geändert.

NetApp Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +10,15 % 1 Monat +0,60 % 3 Monate +5,52 % 1 Jahr -16,15 %

Informationen zur NetApp Aktie

Es gibt 200 Mio. NetApp Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,17 Mrd.EUR € wert.

Ungewöhnliche Töne aus dem Hause Nvidia. Erst betont ein überschwänglicher Jensen Huang, dass er keine KI-Blase sieht und dann äußert sich Nvidia noch zu Konkurrent Alphabet. Sieht der KI-König eine Palastrevolution?

NetApp Aktie jetzt kaufen?

Ob die NetApp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NetApp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.