Börsenstart USA - 26.11. - US Tech 100 stark +0,33 %

Der Dow Jones steht bei 47.262,32 PKT und gewinnt bisher +0,31 %.

Top-Werte: Amgen +1,81 %, Boeing +1,36 %, Unitedhealth Group +1,11 %, Microsoft +1,08 %, NVIDIA +0,98 %

Flop-Werte: Cisco Systems -1,36 %, Salesforce -1,05 %, IBM -1,04 %, Merck & Co -0,77 %, Procter & Gamble -0,42 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:56) bei 25.097,07 PKT und steigt um +0,33 %.

Top-Werte: Analog Devices +6,13 %, ASML Holding NV NY +4,14 %, AppLovin Registered (A) +3,63 %, Warner Bros. Discovery (A) +3,39 %, Lululemon Athletica +2,98 %

Flop-Werte: Zscaler -5,19 %, Workday (A) -2,81 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -1,64 %, Intuit -1,43 %, Axon Enterprise -1,37 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.785,73 PKT und steigt um +0,29 %.

Top-Werte: Analog Devices +6,13 %, Robinhood Markets Registered (A) +5,90 %, AppLovin Registered (A) +3,63 %, EQT +3,58 %, Warner Bros. Discovery (A) +3,39 %

Flop-Werte: NetApp -8,23 %, Deere -4,10 %, Workday (A) -2,81 %, Intuit -1,43 %, AbbVie -1,42 %