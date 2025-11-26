Börsen Start Update
Börsenstart USA - 26.11. - US Tech 100 stark +0,33 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones steht bei 47.262,32 PKT und gewinnt bisher +0,31 %.
Top-Werte: Amgen +1,81 %, Boeing +1,36 %, Unitedhealth Group +1,11 %, Microsoft +1,08 %, NVIDIA +0,98 %
Flop-Werte: Cisco Systems -1,36 %, Salesforce -1,05 %, IBM -1,04 %, Merck & Co -0,77 %, Procter & Gamble -0,42 %
Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:56) bei 25.097,07 PKT und steigt um +0,33 %.
Top-Werte: Analog Devices +6,13 %, ASML Holding NV NY +4,14 %, AppLovin Registered (A) +3,63 %, Warner Bros. Discovery (A) +3,39 %, Lululemon Athletica +2,98 %
Flop-Werte: Zscaler -5,19 %, Workday (A) -2,81 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -1,64 %, Intuit -1,43 %, Axon Enterprise -1,37 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.785,73 PKT und steigt um +0,29 %.
Top-Werte: Analog Devices +6,13 %, Robinhood Markets Registered (A) +5,90 %, AppLovin Registered (A) +3,63 %, EQT +3,58 %, Warner Bros. Discovery (A) +3,39 %
Flop-Werte: NetApp -8,23 %, Deere -4,10 %, Workday (A) -2,81 %, Intuit -1,43 %, AbbVie -1,42 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.