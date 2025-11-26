    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeFi Technologies AktievorwärtsNachrichten zu DeFi Technologies
    DAX, A.F.Y.R.E.N. & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag

    🔥 Heiße Aktien

    Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.

    Rang Aktie Veränderung Branche Forum News
    🥇 A.F.Y.R.E.N. +14,75 % Chemie Nachrichten
    🥈 Urban Outfitters +12,96 % Einzelhandel Forum Nachrichten
    🥉 Microbot Medical +10,18 % Biotechnologie Forum Nachrichten
    🟥 Nutanix Registered (A) -18,17 % Informationstechnologie Forum Nachrichten
    🟥 Eutelsat Communications -26,70 % Telekommunikation Forum Nachrichten
    🟥 Surgical Science Sweden -59,36 % Gesundheitswesen Forum Nachrichten

    🔎 Meistgesuchte Wertpapiere

    Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.

    Rang Wertpapier Branche Forum News
    🥇 DeFi Technologies Finanzdienstleistungen Forum Nachrichten
    🥈 Vanguard Mining Rohstoffe Forum Nachrichten
    🥉 PUMA Freizeit Forum Nachrichten
      Diginex Informationstechnologie Forum Nachrichten
      DroneShield Sonstige Technologie Forum Nachrichten
      Eutelsat Communications Telekommunikation Forum Nachrichten

    💬 Meistdiskutierte Wertpapiere

    In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.

    Rang Wertpapier Beiträge Branche Forum News
    🥇 DAX 294 - Forum Nachrichten
    🥈 Almonty Industries 75 Rohstoffe Forum Nachrichten
    🥉 Gerresheimer 60 Gesundheitswesen Forum Nachrichten
      Heidelberg Pharma 58 Biotechnologie Forum Nachrichten
      Rheinmetall 46 Maschinenbau Forum Nachrichten
      Newron Pharmaceuticals 41 Pharmaindustrie Forum Nachrichten




    DAX, A.F.Y.R.E.N. & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.