DAX, A.F.Y.R.E.N. & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|A.F.Y.R.E.N.
|+14,75 %
|Chemie
|🥈
|Urban Outfitters
|+12,96 %
|Einzelhandel
|🥉
|Microbot Medical
|+10,18 %
|Biotechnologie
|🟥
|Nutanix Registered (A)
|-18,17 %
|Informationstechnologie
|🟥
|Eutelsat Communications
|-26,70 %
|Telekommunikation
|🟥
|Surgical Science Sweden
|-59,36 %
|Gesundheitswesen
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|DeFi Technologies
|Finanzdienstleistungen
|🥈
|Vanguard Mining
|Rohstoffe
|🥉
|PUMA
|Freizeit
|Diginex
|Informationstechnologie
|DroneShield
|Sonstige Technologie
|Eutelsat Communications
|Telekommunikation
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|294
|-
|🥈
|Almonty Industries
|75
|Rohstoffe
|🥉
|Gerresheimer
|60
|Gesundheitswesen
|Heidelberg Pharma
|58
|Biotechnologie
|Rheinmetall
|46
|Maschinenbau
|Newron Pharmaceuticals
|41
|Pharmaindustrie
