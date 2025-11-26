Bilanz nach 5 Jahren Einweg-Plastiktüten-Verbot (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Am 26. November vor fünf Jahren hat der Bundestag das

Verbot dünner Einweg-Plastiktüten beschlossen. Damit hat Deutschland eine

EU-Vorgabe umgesetzt, die den Verbrauch leichter Kunststofftragetaschen

(zwischen 15 und 50 Mikrometer Wandstärke) reduzieren sollte. Wie die

europäische Statistikbehörde Eurostat für Deutschland ausweist, hat sich der

Verbrauch seitdem stark reduziert: von rund 57 Tüten pro Kopf im Jahr 2018 auf

etwa 31 im Jahr 2023. Deutschland erfüllt damit die EU-Vorgabe, den Verbrauch

auf höchstens 40 Tüten pro Person und Jahr zu senken.



Übergangsfrist ausgelaufen: Regelung seit 2022 vollständig in Kraft





Es gab eine Übergangsfrist, in der es erlaubt war, Restbestände aufzubrauchen.

Seit dem 1. Januar 2022 dürfen Geschäfte diese dünnen Einweg-Plastiktüten an der

Ladenkasse nicht mehr ausgeben. Das gilt auch für Varianten aus biobasierten

oder abbaubaren Kunststoffen. Bieten Händler weiterhin unzulässige

Einweg-Plastiktüten mit einer Wandstärke unter 50 Mikrometer an, müssen sie mit

Strafen bis zu 100.000 Euro rechnen.



Mehrweg-Tragetaschen aus Kunststoff bleiben erlaubt



Erlaubt bleiben sehr leichte Beutel für Obst und Gemüse (unter 15 Mikrometer),

wenn sie für die Hygiene erforderlich sind und Lebensmittel schützen. Auch

stabile Mehrweg-Tragetaschen aus Kunststoff sind weiterhin zulässig.



Kunststoff bewährt sich bei Mehrweg-Anwendungen



Die Branche unterstützt das Ziel, unnötige Abfälle zu vermeiden. Wichtig ist die

Ökobilanz eines Produkts über den gesamten Lebensweg. "Die Einwegtüte ist zum

Symbol für überflüssigen Konsum geworden. Doch entscheidend ist: Kunststoff hat

sich als nahezu ideale Lösung für Mehrweganwendungen etabliert", sagt Dr.

Christine Bunte, von Plastics Europe Deutschland, dem Verband der

Kunststofferzeuger. "Eine robuste und langlebige Kunststofftragetasche ist nicht

nur praktisch, sondern weist oft eine bessere Ökobilanz auf als viele

Alternativen wie Stoffbeutel."



Studien zeigen, dass Mehrweg-Taschen aus Kunststoff bereits nach wenigen

Umläufen klimafreundlicher sind als Einwegtüten. Alternativen wie Baumwollbeutel

müssen dagegen etwa 50-150 Mal zum Einsatz kommen, um ökologisch mithalten zu

können.



