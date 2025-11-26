    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bilanz nach 5 Jahren Einweg-Plastiktüten-Verbot (FOTO)

    Frankfurt am Main (ots) - Am 26. November vor fünf Jahren hat der Bundestag das
    Verbot dünner Einweg-Plastiktüten beschlossen. Damit hat Deutschland eine
    EU-Vorgabe umgesetzt, die den Verbrauch leichter Kunststofftragetaschen
    (zwischen 15 und 50 Mikrometer Wandstärke) reduzieren sollte. Wie die
    europäische Statistikbehörde Eurostat für Deutschland ausweist, hat sich der
    Verbrauch seitdem stark reduziert: von rund 57 Tüten pro Kopf im Jahr 2018 auf
    etwa 31 im Jahr 2023. Deutschland erfüllt damit die EU-Vorgabe, den Verbrauch
    auf höchstens 40 Tüten pro Person und Jahr zu senken.

    Übergangsfrist ausgelaufen: Regelung seit 2022 vollständig in Kraft

    Es gab eine Übergangsfrist, in der es erlaubt war, Restbestände aufzubrauchen.
    Seit dem 1. Januar 2022 dürfen Geschäfte diese dünnen Einweg-Plastiktüten an der
    Ladenkasse nicht mehr ausgeben. Das gilt auch für Varianten aus biobasierten
    oder abbaubaren Kunststoffen. Bieten Händler weiterhin unzulässige
    Einweg-Plastiktüten mit einer Wandstärke unter 50 Mikrometer an, müssen sie mit
    Strafen bis zu 100.000 Euro rechnen.

    Mehrweg-Tragetaschen aus Kunststoff bleiben erlaubt

    Erlaubt bleiben sehr leichte Beutel für Obst und Gemüse (unter 15 Mikrometer),
    wenn sie für die Hygiene erforderlich sind und Lebensmittel schützen. Auch
    stabile Mehrweg-Tragetaschen aus Kunststoff sind weiterhin zulässig.

    Kunststoff bewährt sich bei Mehrweg-Anwendungen

    Die Branche unterstützt das Ziel, unnötige Abfälle zu vermeiden. Wichtig ist die
    Ökobilanz eines Produkts über den gesamten Lebensweg. "Die Einwegtüte ist zum
    Symbol für überflüssigen Konsum geworden. Doch entscheidend ist: Kunststoff hat
    sich als nahezu ideale Lösung für Mehrweganwendungen etabliert", sagt Dr.
    Christine Bunte, von Plastics Europe Deutschland, dem Verband der
    Kunststofferzeuger. "Eine robuste und langlebige Kunststofftragetasche ist nicht
    nur praktisch, sondern weist oft eine bessere Ökobilanz auf als viele
    Alternativen wie Stoffbeutel."

    Studien zeigen, dass Mehrweg-Taschen aus Kunststoff bereits nach wenigen
    Umläufen klimafreundlicher sind als Einwegtüten. Alternativen wie Baumwollbeutel
    müssen dagegen etwa 50-150 Mal zum Einsatz kommen, um ökologisch mithalten zu
    können.

    Pressekontakt:

    PlasticsEurope Deutschland e. V.
    Bettina Dempewolf
    Leiterin Kommunikation
    +49 171 9713962
    mailto:bettina.dempewolf@plasticseurope.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/57333/6166889
    OTS: PlasticsEurope Deutschland e.V.




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Bilanz nach 5 Jahren Einweg-Plastiktüten-Verbot (FOTO) Am 26. November vor fünf Jahren hat der Bundestag das Verbot dünner Einweg-Plastiktüten beschlossen. Damit hat Deutschland eine EU-Vorgabe umgesetzt, die den Verbrauch leichter Kunststofftragetaschen (zwischen 15 und 50 Mikrometer Wandstärke) …