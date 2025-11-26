Bilanz nach 5 Jahren Einweg-Plastiktüten-Verbot (FOTO)
Frankfurt am Main (ots) - Am 26. November vor fünf Jahren hat der Bundestag das
Verbot dünner Einweg-Plastiktüten beschlossen. Damit hat Deutschland eine
EU-Vorgabe umgesetzt, die den Verbrauch leichter Kunststofftragetaschen
(zwischen 15 und 50 Mikrometer Wandstärke) reduzieren sollte. Wie die
europäische Statistikbehörde Eurostat für Deutschland ausweist, hat sich der
Verbrauch seitdem stark reduziert: von rund 57 Tüten pro Kopf im Jahr 2018 auf
etwa 31 im Jahr 2023. Deutschland erfüllt damit die EU-Vorgabe, den Verbrauch
auf höchstens 40 Tüten pro Person und Jahr zu senken.
Übergangsfrist ausgelaufen: Regelung seit 2022 vollständig in Kraft
Übergangsfrist ausgelaufen: Regelung seit 2022 vollständig in Kraft
Es gab eine Übergangsfrist, in der es erlaubt war, Restbestände aufzubrauchen.
Seit dem 1. Januar 2022 dürfen Geschäfte diese dünnen Einweg-Plastiktüten an der
Ladenkasse nicht mehr ausgeben. Das gilt auch für Varianten aus biobasierten
oder abbaubaren Kunststoffen. Bieten Händler weiterhin unzulässige
Einweg-Plastiktüten mit einer Wandstärke unter 50 Mikrometer an, müssen sie mit
Strafen bis zu 100.000 Euro rechnen.
Mehrweg-Tragetaschen aus Kunststoff bleiben erlaubt
Erlaubt bleiben sehr leichte Beutel für Obst und Gemüse (unter 15 Mikrometer),
wenn sie für die Hygiene erforderlich sind und Lebensmittel schützen. Auch
stabile Mehrweg-Tragetaschen aus Kunststoff sind weiterhin zulässig.
Kunststoff bewährt sich bei Mehrweg-Anwendungen
Die Branche unterstützt das Ziel, unnötige Abfälle zu vermeiden. Wichtig ist die
Ökobilanz eines Produkts über den gesamten Lebensweg. "Die Einwegtüte ist zum
Symbol für überflüssigen Konsum geworden. Doch entscheidend ist: Kunststoff hat
sich als nahezu ideale Lösung für Mehrweganwendungen etabliert", sagt Dr.
Christine Bunte, von Plastics Europe Deutschland, dem Verband der
Kunststofferzeuger. "Eine robuste und langlebige Kunststofftragetasche ist nicht
nur praktisch, sondern weist oft eine bessere Ökobilanz auf als viele
Alternativen wie Stoffbeutel."
Studien zeigen, dass Mehrweg-Taschen aus Kunststoff bereits nach wenigen
Umläufen klimafreundlicher sind als Einwegtüten. Alternativen wie Baumwollbeutel
müssen dagegen etwa 50-150 Mal zum Einsatz kommen, um ökologisch mithalten zu
können.
