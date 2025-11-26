    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Hohe Antibiotikakonzentrationen in Gewässern nachgewiesen AOK, IWW und UBA aktualisieren Studienergebnisse zur nachhaltigen Arzneimittelversorgung

    Stuttgart (ots) - AOK, IWW und UBA aktualisieren Studienergebnisse zur
    nachhaltigen Arzneimittelversorgung

    Antibiotikaresistenzen entwickeln sich zu einer der gravierendsten Bedrohungen
    für die medizinische Versorgung und führen weltweit zu einer hohen Zahl an
    vorzeitigen Todesfällen. Um dieser Entwicklung frühzeitig und systematisch zu
    begegnen, initiierte die AOK-Gemeinschaft 2020 unter Führung der AOK
    Baden-Württemberg eine Studie zur ökologischen Nachhaltigkeit in der
    Antibiotikaversorgung in Kooperation mit dem IWW Institut für Wasserforschung
    und dem Umweltbundesamt. Nachdem erste Ergebnisse 2023 präsentiert wurden, legen
    die Projektpartner nun ein aktualisiertes Policy Paper vor. "Die Ergebnisse aus
    fünf Jahren Forschungsarbeit zeichnen ein klares Bild: In jeder zweiten
    untersuchten Produktionsstätte wurden Antibiotikabelastungen nachgewiesen, die
    Resistenzbildung begünstigen. Das zeigt eindeutig, wie dringend wir handeln
    müssen - und dass politische Entscheidungsprozesse dieses Thema nicht länger
    ausklammern dürfen", fordert Johannes Bauernfeind, Vorstandsvorsitzender der AOK
    Baden-Württemberg.

    Als bundesweite Verhandlungsführerin für die Arzneimittelrabattverträge der
    AOK-Gemeinschaft implementierte die AOK Baden-Württemberg 2020 erstmals ein
    optionales Nachhaltigkeitskriterium in die Ausschreibung für Antibiotika, um
    Anreize für deren umweltgerechte Produktion zu schaffen. So können
    pharmazeutische Unternehmen bei der Vergabe einen Bonus auf ihr Angebot
    erhalten, wenn sie sich freiwillig verpflichten, wirkungsbasierte
    Maximalkonzentrationen im Produktionsabwasser einzuhalten. Die Einhaltung wird
    durch die Entnahme und Analyse von Proben bei den Wirkstoffherstellern vor Ort
    durch Expertinnen und Experten des IWW vorgenommen. Im Auftrag der
    AOK-Gemeinschaft wurden bis heute an über 22 Standorten in China, Indien und
    Europa, Messungen durchgeführt und Wasserproben auf die im Abwasser enthaltenen
    Antibiotika-Konzentrationen geprüft. Zudem wurden Gewässerproben der durch die
    Produktionsstätten beeinflussten Umwelt auf Antibiotika untersucht sowie
    oberflächlicher, auf dem Werksgelände kontaminierter Geländeabfluss, in die
    Analyse einbezogen. "Eine verlässliche Arzneimittelversorgung gelingt
    langfristig nur, wenn wir wirtschaftliche, soziale und ökologische Verantwortung
    konsequent zusammendenken. Als Gesellschaft stehen wir hier gemeinsam in der
    Pflicht - und wir müssen dieser Verantwortung endlich gerecht werden", betont
    Bauernfeind.

    Im Produktionsabwasser wurde die höchste Konzentration bei Levofloxacin
    gemessen. Der Messwert von > 600 Mikrogramm pro Liter überschritt den
    vertraglich vereinbarten Schwellenwert um mehr als das 2.500-fache. Auch andere
