Hohe Antibiotikakonzentrationen in Gewässern nachgewiesen AOK, IWW und UBA aktualisieren Studienergebnisse zur nachhaltigen Arzneimittelversorgung
Stuttgart (ots) - AOK, IWW und UBA aktualisieren Studienergebnisse zur
nachhaltigen Arzneimittelversorgung
Antibiotikaresistenzen entwickeln sich zu einer der gravierendsten Bedrohungen
für die medizinische Versorgung und führen weltweit zu einer hohen Zahl an
vorzeitigen Todesfällen. Um dieser Entwicklung frühzeitig und systematisch zu
begegnen, initiierte die AOK-Gemeinschaft 2020 unter Führung der AOK
Baden-Württemberg eine Studie zur ökologischen Nachhaltigkeit in der
Antibiotikaversorgung in Kooperation mit dem IWW Institut für Wasserforschung
und dem Umweltbundesamt. Nachdem erste Ergebnisse 2023 präsentiert wurden, legen
die Projektpartner nun ein aktualisiertes Policy Paper vor. "Die Ergebnisse aus
fünf Jahren Forschungsarbeit zeichnen ein klares Bild: In jeder zweiten
untersuchten Produktionsstätte wurden Antibiotikabelastungen nachgewiesen, die
Resistenzbildung begünstigen. Das zeigt eindeutig, wie dringend wir handeln
müssen - und dass politische Entscheidungsprozesse dieses Thema nicht länger
ausklammern dürfen", fordert Johannes Bauernfeind, Vorstandsvorsitzender der AOK
Baden-Württemberg.
Als bundesweite Verhandlungsführerin für die Arzneimittelrabattverträge der
AOK-Gemeinschaft implementierte die AOK Baden-Württemberg 2020 erstmals ein
optionales Nachhaltigkeitskriterium in die Ausschreibung für Antibiotika, um
Anreize für deren umweltgerechte Produktion zu schaffen. So können
pharmazeutische Unternehmen bei der Vergabe einen Bonus auf ihr Angebot
erhalten, wenn sie sich freiwillig verpflichten, wirkungsbasierte
Maximalkonzentrationen im Produktionsabwasser einzuhalten. Die Einhaltung wird
durch die Entnahme und Analyse von Proben bei den Wirkstoffherstellern vor Ort
durch Expertinnen und Experten des IWW vorgenommen. Im Auftrag der
AOK-Gemeinschaft wurden bis heute an über 22 Standorten in China, Indien und
Europa, Messungen durchgeführt und Wasserproben auf die im Abwasser enthaltenen
Antibiotika-Konzentrationen geprüft. Zudem wurden Gewässerproben der durch die
Produktionsstätten beeinflussten Umwelt auf Antibiotika untersucht sowie
oberflächlicher, auf dem Werksgelände kontaminierter Geländeabfluss, in die
Analyse einbezogen. "Eine verlässliche Arzneimittelversorgung gelingt
langfristig nur, wenn wir wirtschaftliche, soziale und ökologische Verantwortung
konsequent zusammendenken. Als Gesellschaft stehen wir hier gemeinsam in der
Pflicht - und wir müssen dieser Verantwortung endlich gerecht werden", betont
Bauernfeind.
Im Produktionsabwasser wurde die höchste Konzentration bei Levofloxacin
gemessen. Der Messwert von > 600 Mikrogramm pro Liter überschritt den
vertraglich vereinbarten Schwellenwert um mehr als das 2.500-fache. Auch andere
