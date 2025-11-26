Hohe Antibiotikakonzentrationen in Gewässern nachgewiesen AOK, IWW und UBA aktualisieren Studienergebnisse zur nachhaltigen Arzneimittelversorgung

Stuttgart (ots) - AOK, IWW und UBA aktualisieren Studienergebnisse zurnachhaltigen ArzneimittelversorgungAntibiotikaresistenzen entwickeln sich zu einer der gravierendsten Bedrohungenfür die medizinische Versorgung und führen weltweit zu einer hohen Zahl anvorzeitigen Todesfällen. Um dieser Entwicklung frühzeitig und systematisch zubegegnen, initiierte die AOK-Gemeinschaft 2020 unter Führung der AOKBaden-Württemberg eine Studie zur ökologischen Nachhaltigkeit in derAntibiotikaversorgung in Kooperation mit dem IWW Institut für Wasserforschungund dem Umweltbundesamt. Nachdem erste Ergebnisse 2023 präsentiert wurden, legendie Projektpartner nun ein aktualisiertes Policy Paper vor. "Die Ergebnisse ausfünf Jahren Forschungsarbeit zeichnen ein klares Bild: In jeder zweitenuntersuchten Produktionsstätte wurden Antibiotikabelastungen nachgewiesen, dieResistenzbildung begünstigen. Das zeigt eindeutig, wie dringend wir handelnmüssen - und dass politische Entscheidungsprozesse dieses Thema nicht längerausklammern dürfen", fordert Johannes Bauernfeind, Vorstandsvorsitzender der AOKBaden-Württemberg.Als bundesweite Verhandlungsführerin für die Arzneimittelrabattverträge derAOK-Gemeinschaft implementierte die AOK Baden-Württemberg 2020 erstmals einoptionales Nachhaltigkeitskriterium in die Ausschreibung für Antibiotika, umAnreize für deren umweltgerechte Produktion zu schaffen. So könnenpharmazeutische Unternehmen bei der Vergabe einen Bonus auf ihr Angeboterhalten, wenn sie sich freiwillig verpflichten, wirkungsbasierteMaximalkonzentrationen im Produktionsabwasser einzuhalten. Die Einhaltung wirddurch die Entnahme und Analyse von Proben bei den Wirkstoffherstellern vor Ortdurch Expertinnen und Experten des IWW vorgenommen. Im Auftrag derAOK-Gemeinschaft wurden bis heute an über 22 Standorten in China, Indien undEuropa, Messungen durchgeführt und Wasserproben auf die im Abwasser enthaltenenAntibiotika-Konzentrationen geprüft. Zudem wurden Gewässerproben der durch dieProduktionsstätten beeinflussten Umwelt auf Antibiotika untersucht sowieoberflächlicher, auf dem Werksgelände kontaminierter Geländeabfluss, in dieAnalyse einbezogen. "Eine verlässliche Arzneimittelversorgung gelingtlangfristig nur, wenn wir wirtschaftliche, soziale und ökologische Verantwortungkonsequent zusammendenken. Als Gesellschaft stehen wir hier gemeinsam in derPflicht - und wir müssen dieser Verantwortung endlich gerecht werden", betontBauernfeind.Im Produktionsabwasser wurde die höchste Konzentration bei Levofloxacingemessen. Der Messwert von > 600 Mikrogramm pro Liter überschritt denvertraglich vereinbarten Schwellenwert um mehr als das 2.500-fache. Auch andere