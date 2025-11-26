Eine weltweit anerkannte nachhaltige Esskultur

SEOUL, Südkorea, 26. November 2025 /PRNewswire/ -- Die koreanische Tempelküche, die auf 1.700 Jahre buddhistischer Weisheit zurückblickt, erfährt seit ihrer kürzlichen Ernennung zum immateriellen Kulturerbe durch die koreanische Regierung weltweit neue Aufmerksamkeit. Das Essen im Tempel ist mehr als nur vegetarische Küche, es spiegelt eine Philosophie wider, in deren Mittelpunkt der Respekt vor allem Leben, Mäßigung und Dankbarkeit stehen. Die pflanzlichen Zubereitungsmethoden unterstreichen den natürlichen Geschmack saisonaler Zutaten und fördern die Harmonie zwischen Natur und Mensch – Werte, die zunehmend mit dem heutigen globalen Fokus auf Nachhaltigkeit und achtsames Leben im Einklang stehen.

Um die kulturelle und spirituelle Tiefe der Tempelküche mit der internationalen Gemeinschaft zu teilen, organisierte das Kulturkorps des koreanischen Buddhismus in diesem Jahr drei große globale Veranstaltungen – von groß angelegten Festivals und akademischen Symposien bis hin zu Initiativen der Kulturdiplomatie im Ausland.

Im Juni fand im aT Center in Seoul das 4. Koreanische Tempelessen-Festival statt, das größte Festival dieser Art seit einem Jahrzehnt. Elf Tempel aus ganz Korea nahmen daran teil und boten ein breites Spektrum an Programmen, darunter Vorträge, praktische Workshops und Vorführungen unter der Leitung von sechs Meistermönchen und -nonnen (Sunim), die sich auf Tempelküche spezialisiert haben. Die Veranstaltung zog an zwei Tagen mehr als 20.000 Besucher an. Bemerkenswert ist, dass 47 % der Besucher zwischen 20 und 30 Jahre alt waren, was ein deutlicher Hinweis auf das wachsende Interesse der jüngeren Generation an einer nachhaltigen, pflanzlichen Esskultur ist.

Im August fand im Nationalen Palastmuseum Koreas in Seoul das Internationale Akademische Symposium zum Thema Tempelküche statt, bei dem Experten aus Korea, den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Italien und China zusammenkamen, um über „Das Potenzial der Tempelküche als nachhaltige Esskultur" zu diskutieren. Brendan R. Walsh, Dekan des Culinary Institute of America, betonte die Bedeutung von Ogwan-ge (Five Contemplations)- der buddhistischen Reflexion, die vor den Mahlzeiten rezitiert wird, um die Bedeutung von gongyang (Opfergabe) zu verstehen - und merkte an, dass „ihre Prinzipien direkt den Kern der kulinarischen Praxis und ihre Zukunft ansprechen". Er fügte hinzu, dass „die Antwort in der Tempelküche liegt", und bekundete Interesse daran, deren Werte in den Lehrplan des CIA aufzunehmen.