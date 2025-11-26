    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    KSi International (Brandible) übernimmt Promo Color und stärkt Kompetenz im Werbemitteldruck (FOTO)

    Dresden (ots) - Die KSi International GmbH, bekannt unter der Marke Brandible,
    gibt heute die erste Übernahme der Unternehmensgeschichte bekannt. Das
    Unternehmen übernimmt die Promo Color GmbH, eine etablierte Digitaldruckerei und
    Veredelungsmanufaktur mit einer breit gefächerten Werbemittel-Produktpalette,
    darunter Liegestühle, Roll-Ups und Beachflags.

    Mit dieser strategischen Akquisition setzt Brandible einen bedeutenden Schritt
    für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens. Die Geschäftsführer Uwe Kasper,
    Danilo Schmidt und Sebastian Reichel betonen, dass die Übernahme ein
    konsequenter und strategisch wichtiger Schritt sei, um das bestehende
    Produktportfolio gezielt zu erweitern und die Wertschöpfung stärker im eigenen
    Unternehmen zu halten.

    "Die Investition in die Promo Color GmbH eröffnet uns enorme Chancen", erklärt
    Uwe Kasper. "Als Digitaldruckerei mit hoher Fertigungstiefe bringt Promo Color
    moderne Produktionskompetenz und effiziente Abläufe ein. Durch die
    Zusammenführung von Produktion, Veredelung und Vertrieb profitieren wir von
    kürzeren Lieferketten, einer höheren Flexibilität und können unseren Kundinnen
    und Kunden künftig ein noch breiteres Produktspektrum in gewohnt hoher Qualität
    bieten."

    Sebastian Reichel ergänzt: "Mit der Promo Color GmbH gehen wir einen
    entscheidenden Schritt hin zu unserer Vision, Brandible als vollständig
    integrierten, technologisch führenden Anbieter im Werbemittelmarkt zu
    etablieren. Die Zusammenführung von kreativer Entwicklung, digitaler Produktion
    und hochwertiger Veredelung unter einem Dach ermöglicht uns, Innovationen
    deutlich schneller umzusetzen und neue Standards in Qualität, Nachhaltigkeit und
    Individualisierung zu setzen.

    Wir schaffen damit eine Infrastruktur, die uns befähigt, zukünftige
    Marktbedürfnisse nicht nur zu bedienen, sondern aktiv zu gestalten - und unseren
    Kundinnen und Kunden ein bisher unerreichtes Maß an Flexibilität und
    Markenwirkung zu bieten."

    Danilo Schmidt unterstreicht zudem: "Vertikale Integration ist ein
    entscheidender Baustein unserer langfristigen Strategie. Mit der Promo Color
    GmbH holen wir wichtige Produktions- und Veredelungsprozesse ins eigene Haus.
    Das stärkt unsere Unabhängigkeit, verbessert die Produktionssicherheit und
    schafft neue Möglichkeiten für zukunftsorientiertes Wachstum."

    Die Promo Color GmbH bringt ihr langjähriges Know-how und moderne
    Produktionskapazitäten ein und wird künftig eng in die Geschäftseinheiten von
    Brandible integriert. Die Übernahme stärkt den gemeinsamen Marktauftritt und
    schafft eine solide Basis für nachhaltiges Wachstum in einem dynamischen
    Wettbewerbsumfeld.

    Mit diesem Zusammenschluss setzt die KSi International GmbH ein klares Zeichen
    für strategische Weiterentwicklung und die konsequente Ausrichtung auf eine
    zukunftsstarke Positionierung innerhalb der Werbemittel- und Brandingbranche.

    Über Brandible

    Brandible ist die Plattform für effektive Markenwirkung. Das Produktportfolio
    für Geschäftskunden umfasst mehr als 150.000 Produkte, von klassischen
    Werbeartikeln über Kleidung bis hin zu Werbetechnik, Druckprodukten und
    Verpackungen. Seit 2007 bietet Brandible branchenerfahrenen Kundenservice,
    fachliche Beratung zum strategischen Einsatz der Werbemittel sowie
    Sonderanfertigungen von Werbeartikeln.

    Weitere Informationen: https://www.brandible.de/

    Pressekontakt:

    Cordula Roßberg
    +49 (0)351-265 512-115
    mailto:cordula.rossberg@brandible.de
    KSi International GmbH
    Zellescher Weg 3
    01069 Dresden

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/146625/6166904
    OTS: KSi International GmbH




