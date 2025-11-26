KSi International (Brandible) übernimmt Promo Color und stärkt Kompetenz im Werbemitteldruck (FOTO)
Dresden (ots) - Die KSi International GmbH, bekannt unter der Marke Brandible,
gibt heute die erste Übernahme der Unternehmensgeschichte bekannt. Das
Unternehmen übernimmt die Promo Color GmbH, eine etablierte Digitaldruckerei und
Veredelungsmanufaktur mit einer breit gefächerten Werbemittel-Produktpalette,
darunter Liegestühle, Roll-Ups und Beachflags.
Mit dieser strategischen Akquisition setzt Brandible einen bedeutenden Schritt
für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens. Die Geschäftsführer Uwe Kasper,
Danilo Schmidt und Sebastian Reichel betonen, dass die Übernahme ein
konsequenter und strategisch wichtiger Schritt sei, um das bestehende
Produktportfolio gezielt zu erweitern und die Wertschöpfung stärker im eigenen
Unternehmen zu halten.
"Die Investition in die Promo Color GmbH eröffnet uns enorme Chancen", erklärt
Uwe Kasper. "Als Digitaldruckerei mit hoher Fertigungstiefe bringt Promo Color
moderne Produktionskompetenz und effiziente Abläufe ein. Durch die
Zusammenführung von Produktion, Veredelung und Vertrieb profitieren wir von
kürzeren Lieferketten, einer höheren Flexibilität und können unseren Kundinnen
und Kunden künftig ein noch breiteres Produktspektrum in gewohnt hoher Qualität
bieten."
Sebastian Reichel ergänzt: "Mit der Promo Color GmbH gehen wir einen
entscheidenden Schritt hin zu unserer Vision, Brandible als vollständig
integrierten, technologisch führenden Anbieter im Werbemittelmarkt zu
etablieren. Die Zusammenführung von kreativer Entwicklung, digitaler Produktion
und hochwertiger Veredelung unter einem Dach ermöglicht uns, Innovationen
deutlich schneller umzusetzen und neue Standards in Qualität, Nachhaltigkeit und
Individualisierung zu setzen.
Wir schaffen damit eine Infrastruktur, die uns befähigt, zukünftige
Marktbedürfnisse nicht nur zu bedienen, sondern aktiv zu gestalten - und unseren
Kundinnen und Kunden ein bisher unerreichtes Maß an Flexibilität und
Markenwirkung zu bieten."
Danilo Schmidt unterstreicht zudem: "Vertikale Integration ist ein
entscheidender Baustein unserer langfristigen Strategie. Mit der Promo Color
GmbH holen wir wichtige Produktions- und Veredelungsprozesse ins eigene Haus.
Das stärkt unsere Unabhängigkeit, verbessert die Produktionssicherheit und
schafft neue Möglichkeiten für zukunftsorientiertes Wachstum."
Die Promo Color GmbH bringt ihr langjähriges Know-how und moderne
Produktionskapazitäten ein und wird künftig eng in die Geschäftseinheiten von
Brandible integriert. Die Übernahme stärkt den gemeinsamen Marktauftritt und
schafft eine solide Basis für nachhaltiges Wachstum in einem dynamischen
Wettbewerbsumfeld.
Mit diesem Zusammenschluss setzt die KSi International GmbH ein klares Zeichen
für strategische Weiterentwicklung und die konsequente Ausrichtung auf eine
zukunftsstarke Positionierung innerhalb der Werbemittel- und Brandingbranche.
Über Brandible
Brandible ist die Plattform für effektive Markenwirkung. Das Produktportfolio
für Geschäftskunden umfasst mehr als 150.000 Produkte, von klassischen
Werbeartikeln über Kleidung bis hin zu Werbetechnik, Druckprodukten und
Verpackungen. Seit 2007 bietet Brandible branchenerfahrenen Kundenservice,
fachliche Beratung zum strategischen Einsatz der Werbemittel sowie
Sonderanfertigungen von Werbeartikeln.
Weitere Informationen: https://www.brandible.de/
Pressekontakt:
Cordula Roßberg
+49 (0)351-265 512-115
mailto:cordula.rossberg@brandible.de
KSi International GmbH
Zellescher Weg 3
01069 Dresden
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/146625/6166904
OTS: KSi International GmbH
