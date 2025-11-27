Nvidia vs.Alphabet: Wer wird der wahre König der KI-Chips?

Schauen wir genauer hin: Nvidia baut derzeit auf sogenannte Graphics Processing Unit (GPUs). Alphabet setzt auf Tensor Processing Units (TPUs).

Die Nachricht jedenfalls, dass Meta Platforms seine Rechenzentren mit Alphabet Chips ausstatten möchte, hat ordentlich Staub aufgewirbelt .

Abgesehen von ihren technischen Fertigkeiten und Nutzen, gelten die GPUs von Nvidia derzeit als das Nonplusultra in der Branche. Sie sind auch deshalb so beliebt, weil sie in beinahe allen Deep-Learning-Frameworks funktionieren. Das ist Software über die KI-Modelle gebaut und getestet werden. GPUs finden Gebrauch in den Bereichen Graphik und Gaming, in der Blockchain-Technologie, bei der Videoverarbeitung oder beim Deep Learning großer Sprachmodelle. Nvidia stellt derzeit jährlich rund 7 Millionen Einheiten her. Bei der Präsentation der letzten Geschäftszahlen sagte CEO Jensen Huang, dass die "GPUs ausverkauft" seien, beziehungsweise die Nachfrage ungebrochen.

TPUs hingegen nutzt Alphabet öffentlich nur für die Systeme von Google Cloud. Laut aktuellen Berechnungen von Morgan Stanley würde sich bei einem externen Verkauf von 500.000 TPUs ein Umsatzwachstum von 11 Prozent im Cloud-Bereich und ein Gewinnwachstum von 3 Prozent je Aktie für Alphabet ergeben.

TPUs gelten zudem als kostengünstiger in der Herstellung: Könnte dies die Monopolstellung von Nvidia in Frage stellen?

Für Gaming, Graphik und Mining können sie beispielsweise nicht verwandt werden. Bei KI-Anwendungen hingegen schon. In diesem Bereich sind sie energieeffizienter und kostengünstiger, aber eben auch nicht so breit einsetzbar wie GPUs.

Welcher Schwerpunkt und welche Rolle die Künstliche Intelligenz in Alltag und Beruf haben wird, und welche Anwendungen hierzu noch entwickelt werden, kann man heute schwer sagen. Dazu müssten sie die Software-Ökosysteme von Google (TensorFlow, JAX) offener und kompatibler mit bestehenden Frameworks sein. Daher ist ein Angriff auf das Monopol von Nvidia, oder ein absehbarer Monopolwechsel, noch nicht greifbar.

Nvidia schrieb in einer ersten Reaktion am Dienstag auf X: "Wir freuen uns über den Erfolg von Alphabet und beliefern sie weiterhin mit Chips."

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

