    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    ROUNDUP/Aktien New York

    285 Aufrufe 285 0 Kommentare 0 Kommentare

    Weitere Gewinne vor verlängertem Wochenende

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen erweitern Gewinne dank Zinsfantasie.
    • Hoffnungen auf Leitzinssenkung im Dezember steigen.
    • Dow Jones +0,40%, S&P 500 +0,41%, Nasdaq +0,43%.
    ROUNDUP/Aktien New York - Weitere Gewinne vor verlängertem Wochenende
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Mittwoch ihre jüngsten Gewinne etwas ausgebaut. Nach wie vor profitiert die Marktstimmung von den zuletzt wieder beflügelten Hoffnungen auf eine erneute US-Leitzinssenkung im Dezember. Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell und weiterer amerikanischer Notenbanker sowie schwache Konjunkturdaten haben der zeitweise tot geglaubten Zinsfantasie neue Nahrung gegeben.

    Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,52 Prozent auf 47.359 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,52 Prozent auf 6.801 Punkte nach oben. Der von großen Tech-Aktien dominierte Nasdaq 100 gewann 0,56 Prozent auf 25.159 Punkte. Wegen "Thanksgiving" findet am Donnerstag kein und am Freitag ein verkürzter Handel an den US-Börsen statt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dow Jones Industrial Average Excess Return!
    Short
    52.000,00€
    Basispreis
    38,59
    Ask
    × 12,08
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    42.911,77€
    Basispreis
    40,10
    Ask
    × 12,02
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    An der Spitze des S&P 500 kletterten die Aktien des Index-Neulings Robinhood um 6,7 Prozent nach oben. Am Markt kam gut an, dass der Online-Broker zusammen mit dem Finanzunternehmen Susquehanna die Mehrheit an der Derivatebörse LedgerX übernimmt.

    Für Oracle ging es um fast fünf Prozent nach oben. Der Softwarekonzern erhalte aktuell wenig oder gar keine Anerkennung für seine Aktivitäten rund um Künstliche Intelligenz (KI), schrieb Brad Zelnick von Deutsche Bank Research.

    Die Anteilscheine von Autodesk stiegen um gut zwei Prozent. Dieses Softwareunternehmen punktete mit seinen Quartalszahlen. Deutsche Bank Research sah diese deutlich über den Erwartungen. Analyst Bhavian Shah stufte die Aktien in Reaktion daraufhin hoch und rät nun zum Kauf.

    Durchwachsene Nachrichten kamen aus dem Hardware-Sektor. Die Papiere von Dell gewannen gut vier Prozent, nachdem das Unternehmen Quartalszahlen vorgelegt und sein Absatzziel für KI-Server angehoben hatte. Dagegen büßten die Titel von HP Inc fast drei Prozent ein. Der Dell-Branchenkollege enttäuschte mit seinem Ergebnisausblick.

    Mit Urban Outfitters überzeugte ein weiterer Einzelhändler mit einer starken Geschäftsentwicklung. Das Unternehmen hatte einen Umsatz- und Ergebnisanstieg für das vergangene Quartal berichtet. Zur Wochenmitte schnellten die Anteilscheine um gut 14 Prozent in die Höhe und näherten sich damit ihrer Rekordmarke aus dem August. Am Dienstag hatten bereits Kohl's und Abercrombie & Fitch die Anleger mit einer Anhebung ihrer Ziele euphorisiert./la/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Oracle Aktie

    Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,03 % und einem Kurs von 82,01 auf Tradegate (26. November 2025, 16:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Oracle Aktie um -9,06 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -30,71 %.

    Die Marktkapitalisierung von Oracle bezifferte sich zuletzt auf 503,74 Mrd..

    Oracle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3800 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 358,25USD. Von den letzten 8 Analysten der Oracle Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 306,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +72,74 %/+125,81 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    11 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP/Aktien New York Weitere Gewinne vor verlängertem Wochenende Die US-Börsen haben am Mittwoch ihre jüngsten Gewinne etwas ausgebaut. Nach wie vor profitiert die Marktstimmung von den zuletzt wieder beflügelten Hoffnungen auf eine erneute US-Leitzinssenkung im Dezember. Aussagen von US-Notenbankchef Jerome …