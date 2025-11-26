Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 26.11.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 26.11.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
SILTRONIC AG
Tagesperformance: +5,76 %
Tagesperformance: +5,76 %
Platz 1
Performance 1M: -24,56 %
Performance 1M: -24,56 %
Evotec
Tagesperformance: +4,46 %
Tagesperformance: +4,46 %
Platz 2
Performance 1M: -21,27 %
Performance 1M: -21,27 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Evotec im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz einer negativen Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen äußern einige Anleger Loyalität zur Aktie und sind bereit, abzuwarten. Kritische Stimmen hinterfragen die Bewertung und Strategie, was auf eine unsichere Stimmung hinweist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Evotec eingestellt.
PNE
Tagesperformance: -2,24 %
Tagesperformance: -2,24 %
Platz 3
Performance 1M: -12,69 %
Performance 1M: -12,69 %
Nordex
Tagesperformance: +2,06 %
Tagesperformance: +2,06 %
Platz 4
Performance 1M: +14,38 %
Performance 1M: +14,38 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +2,05 %
Tagesperformance: +2,05 %
Platz 5
Performance 1M: +0,33 %
Performance 1M: +0,33 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte