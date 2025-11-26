Bei dieser Dividendenperle stehen die Zeichen weiter auf Wachstum

Eni hat seit Jahresbeginn rund 18 Prozent zugelegt. Damit zählt der Konzern zu den stärksten Aktien des Sektors. Laut UBS liegt das nicht nur am robusten italienischen Leitindex, sondern vor allem an unternehmensspezifischen Erfolgen: Eni übertrifft seit Monaten zuverlässig die Gewinnschätzungen, hat 2025 bereits Deals über 8,8 Milliarden Euro abgeschlossen und steigert die Ölförderung spürbar. Allein im dritten Quartal legte die Produktion um 6 Prozent im Jahresvergleich zu – dank neuer Projekte in Norwegen, Angola und Indonesien.

Die Analysten stufen die Aktie am Mittwoch hoch auf Kaufen und erhöhen das Kursziel auf 18 Euro. Ausschlaggebend sind starke Zahlen, hochwertige Investitionen und ein Wachstumstempo, das viele Wettbewerber alt aussehen lässt.

Besonders beeindruckt UBS die Investitionsqualität: Eni erreicht bei Wachstumsprojekten eine interne Rendite von über 16 Prozent – laut Analyse der beste Wert unter den großen Energiekonzernen. Rund ein Fünftel der Ausgaben fließt in wachstumsstarke Projekte, deutlich mehr als im Branchendurchschnitt. Bis 2028 erwartet UBS ein jährliches Produktionswachstum von 5 Prozent, das Eni klar von seinen Wettbewerbern abhebt.

Zwar wirkt die freie Cashflow-Rendite von etwa 5 Prozent auf den ersten Blick niedrig, doch nach Bereinigung um wachstumsbedingte Investitionen ergibt sich laut UBS ein attraktiveres Bild – zumal das erwartete Gewinnwachstum mit rund 20 Prozent bis 2028 mehr als doppelt so hoch liegt wie im Sektor.

Für 2026 sieht die Bank zudem Spielraum für Aktienrückkäufe im Umfang von 1,5 Milliarden Euro. Hinzu kommt eine mit 7 Prozent besonders attraktive Dividendenrendite, die in den kommenden Jahren auf 8 Prozent steigen soll. Insgesamt erwartet UBS eine deutliche Verbesserung der Kapitalrendite und damit weiteres Aufwertungspotenzial für die Aktie.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,40 % und einem Kurs von 15,97EUR auf Tradegate (26. November 2025, 16:48 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 16,82 € , was eine Steigerung von +5,21% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer