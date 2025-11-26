Darf in Ukraine keinen Kapitulationsfrieden geben

BERLIN (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius hat davor gewarnt, die Ukraine in laufenden Verhandlungen zu einseitigen territorialen Zugeständnissen zu zwingen. Das Land müsse zudem auch zukünftig in der Lage sein, sich zu verteidigen, sagte der SPD-Politiker im Bundestag bei einer Debatte des Verteidigungsetats. Nötig seien dafür starke Streitkräfte und robuste, zuverlässige Sicherheitsgarantien, vor allem auch der USA.

Zudem dürfe nichts, was die Zukunft europäischer Staaten, der Nato oder der EU betreffe, "über unsere Köpfe hinweg verhandelt oder entschieden werden". "Oder anders ausgedrückt: Über unsere Zukunft entscheiden wir selbst", sagte Pistorius. "Und es darf keinen falschen Frieden für die Ukraine geben. Es darf keinen Kapitulationsfrieden geben."