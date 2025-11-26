Devisen
Euro legt erneut etwas zu
- Euro legt auf 1,1587 USD zu, US-Geldpolitik beeinflusst.
- Hassett gilt als Favorit für Fed-Leitung, lockere Politik.
- Zinssenkung im Dezember mit 80% Wahrscheinlichkeit erwartet.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch etwas zugelegt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Nachmittag 1,1587 US-Dollar. Dies war etwas mehr als am Morgen. Den Ton gibt zunehmend die Erwartung einer weiteren Lockerung der US-Geldpolitik an. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1577 (Dienstag: 1,1551) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8637 (0,8657) Euro.
Devisenexperte Stephen Innes vom Vermögensverwalter SPI Asset Management spricht vom "Hassett-Effekt", der die Devisenmärkte langsam, aber sicher erfasse. Der Vorsitzende des Nationalen Wirtschaftsrats und Berater von US-Präsident Donald Trump, Kevin Hassett, gilt mittlerweile als Favorit für die Nachfolge des US-Notenbankchefs Jerome Powell, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete. Er gilt als Befürworter einer lockeren Geldpolitik.
Powell, dessen Mandat noch bis Mai 2026 läuft, ist Trump schon lange ein Dorn im Auge. Der US-Präsident fordert immer wieder Zinssenkungen. Der Markt muss sich also womöglich auf eine Fed unter einem Befürworter einer lockeren Geldpolitik einstellen.
Wie es kurzfristig mit der US-Geldpolitik weitergeht, wird sich Mitte Dezember mit der nächsten Leitzinsentscheidung zeigen. "Die marktseitig eingepreiste Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinssenkung im Dezember hat weiter zugenommen - auf nun 80 Prozent, obwohl anhand der Fed-Kommentare keine klare Mehrheit dafür auszumachen ist", schrieben die Experten der Landesbank Helaba.
Besser als erwartet ausgefallene Arbeitsmarktdaten aus den USA stützten den Dollar nur vorübergehend. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe waren in der vergangenen Woche gesunken. Volkswirte hatten hingegen mit einem Anstieg gerechnet.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87760 (0,87880) britische Pfund, 181,09 (180,42) japanische Yen und 0,9341 (0,9345) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.161 Dollar. Das waren 30 Dollar mehr als am Vortag./jsl/he
Natürlich bewegt Deutschland nicht direkt den Goldkurs. Darum geht’s aber gar nicht. Deutschland ist nur ein Beispiel dafür, wie der Westen wirtschaftlich abrutscht. Und genau diese Entwicklung ist Teil des größeren Makrotrends, der Gold trägt.
Denn am Ende ist es nicht das Gold, das „steigt“. Gold bleibt, was es immer war. Es ist die Währung, die fällt – durch Schulden, Defizite, fehlende Produktivität, politische Fehlentscheidungen. Die BRICS kaufen nicht aus Spaß, die USA drucken nicht aus Langeweile. Das ist der eigentliche Mover.
Deutschland allein bewegt keinen Kurs. Aber Deutschland zeigt exemplarisch, wie schnell Vertrauen in westliche Politik und Währungen erodiert. Und wenn die Währung schwächer wird, sieht es so aus, als würde Gold steigen. In Wahrheit wird nur der Maßstab schlechter.
Mich wundert dass er sich an Gold überhaupt noch rantraut, nirgendwo anders ist er so gescheitert mit seiner Prognose. Im Grunde mag ich den Typ aber bei Gold ist er eine Pflaume. Mal sehen was die Zeite bringt u. er sich hoffentlich ein zweites mal bei seinen Anhängern entschuldigen muss, wegen seiner Fehlentscheidung bei Gold.
Der ganze „BRICS entdollarisieren wegen Sanktionen“-Spruch ist nur die halbe Wahrheit. Sanktionen haben das Thema sichtbarer gemacht, aber der eigentliche Grund liegt tiefer: Die USA können ihre Schulden ohne dauerhaft negative Realzinsen gar nicht stabilisieren. Und genau diese negativen Realrenditen haben zwischen 2020–2022 allen großen Reservehaltern reale Verluste beschert.
Für Länder wie China, Indien oder Brasilien ist das ein massives Problem: Wenn du hunderte Milliarden in US-Anleihen hältst, willst du nicht jedes Jahr 5–7 % Kaufkraft verlieren. Darum kaufen Zentralbanken seit Jahren netto keine US-Treasuries mehr und schichten stattdessen leise in Gold, lokale Währungen und bilaterale Abrechnungen um.
Warum reden alle trotzdem über Sanktionen?
Ganz einfach:
– USA: Leichter zu sagen „Sanktionen verunsichern“ als „unsere Finanzen sind strukturell unhaltbar“.
– BRICS: Wenn sie offen sagen würden „wir trauen US-Schulden nicht mehr“, crashen sie ihre eigenen Bestände.
Also erzählen beide Seiten dieselbe geopolitische Story – aus völlig verschiedenen Motiven.
Der echte Treiber ist aber ökonomisch: Die Welt hat keine Lust mehr, dauerhaft reale Verluste im Dollar zu akzeptieren. Gold ist der strukturelle Gewinner.
Goldpreis-Schätzung (realistisch, nicht spekulativ):
– 1 Jahr: ca. 4.300 – 5.500 USD
– 2 Jahre: ca. 5.000 – 7.000 USD
– 5 Jahre: ca. 7.000 – 12.000 USD
Der Grund: Die USA müssen negative Realzinsen fahren, BRICS kaufen weiter Gold wie verrückt, und die globalen Reserveströme drehen sich langsam, aber stetig um.
Kurz gesagt: Die Entdollarisierung läuft – egal, was erzählt wird – und Gold hat strukturellen Rückenwind für viele Jahre.