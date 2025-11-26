Hi Molok, spannende Gedanken – und ja, die Phantasie spielt im Rüstungssektor gerade eine zentrale Rolle.





Zur Einordnung: TKMS steht aktuell bei rund 57,50 €, das entspricht einer Marktkapitalisierung von ca. 4-4,5 Mrd. €. Mit einem KGV von ca. 40 ist die Aktie hoch bewertet – die Erwartungen im Kurs spiegeln weniger die aktuellen Gewinne (rund 1,5 € je Aktie), sondern vor allem die geopolitische Fantasie und die Hoffnung auf langfristige Investitionen wider. Die Dividendenrendite liegt bei gerade einmal ca. 0,25 %, was zeigt, dass Anleger hier klar auf Wachstum und Story setzen.

Genau deshalb reagieren die Kurse weniger auf Zahlen, sondern auf Narrative. Sollte sich ein Friedensprozess abzeichnen, entfällt der Krisenbonus – und die Stimmung kippt, selbst bei vollen Auftragsbüchern. Umgekehrt bleibt die Erwartung bestehen, dass Europa seine Verteidigungsfähigkeit ausbauen muss, wovon TKMS als Marinespezialist langfristig profitiert.

Kurz gesagt: Die Bewertung ist ambitioniert, die Story treibt den Kurs – und genau deshalb bleibt er anfällig für Stimmungsschwankungen, wie wir sie derzeit erleben.

Anleger zahlen das 40‑fache des aktuellen Jahresgewinns je Aktie. Das bedeutet: Der Markt erwartet stark steigende Gewinne in den kommenden Jahren – sonst wäre die Bewertung nicht haltbar. Sollte die geopolitische Fantasie nachlassen (z. B. durch Friedenssignale), kann das KGV schnell als „überzogen“ wahrgenommen werden.









Zum Schluss noch eine Beobachtung aus dem Orderbuch: Ich habe heute die Bücher von Hensoldt und TKMS gegenübergestellt. Bei Hensoldt werden mit jedem Tick Kurse durch höhere Stückzahlen gebildet, während bei TKMS das Buch teilweise fünf Minuten stillstand – auf der Ask-Seite lag zeitweise nur eine einzige Aktie. Ich spreche hierbei von der Hauptbörse Xetra. Das spricht Bände darüber, welche Marktteilnehmer hier aktiv sind.



