Polen will drei U-Boote von Saab in Schweden bestellen
- Polen bestellt drei U-Boote vom Typ Saab A26.
- Vertrag soll bis Ende des Jahres unterzeichnet werden.
- Schwedens PM betont gemeinsame Sicherheit in der Ostsee.
WARSCHAU (dpa-AFX) - Polen will drei neue U-Boote von Schweden bestellen. "Das schwedische Angebot war das einzige, das alle Anforderungen unserer Marine erfüllte", sagte Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Es handele sich um drei U-Boote vom Typ Saab A26 Blekinge. Der Vertrag soll laut Kosiniak-Kamysz bis Ende des Jahres unterzeichnet werden. Auch das deutsche Unternehmen Thyssenkrupp Marine Systems hatte sich um den Auftrag beworben.
Schwedens Ministerpräsident Ulf Kristersson betonte, sein Land und Polen seien hinsichtlich der Herausforderungen für die europäische Sicherheit einer Meinung. Gemeinsam werde man größere Verantwortung für die Sicherheit in der Ostsee übernehmen, erklärte er auf der Plattform X.
Polens Marine hat nur ein altes U-Boot sowjetischer Bauart
Saab zählt zu den größten Rüstungskonzernen Europas. Das Unternehmen stellt unter anderem auch den fortschrittlichen Kampfjet Jas 39 Gripen her, von dessen neuester Version die Ukraine voraussichtlich 100 bis 150 Flugzeuge kaufen will. Dazu hatten Kristersson und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vor rund einem Monat eine Absichtserklärung unterzeichnet. Das U-Boot-Programm von Saab bezeichnete Kristersson nun als "weltweit führend".
Im Rennen um den Zuschlag aus Polen waren außerdem Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und Südkorea. Bei dem deutschen Angebot handelte es sich um den Bootstyp U212 CD von Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) in Kiel, den auch die Seestreitkräfte Deutschlands und Norwegens bestellt haben. Weil Polen sich durch Russland bedroht fühlt, rüstet es seine Streitkräfte auf. Die polnische Marine hat derzeit nur ein U-Boot alter sowjetischer Bauart./dhe/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie
Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,03 % und einem Kurs von 63,30 auf Tradegate (26. November 2025, 16:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um -7,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -21,40 %.
Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 4,08 Mrd..
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,75Euro. Von den letzten 4 Analysten der TKMS Aktie empfehlen 1 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten, 2 die Aktie zu verkaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 80,00Euro was eine Bandbreite von -82,95 %/+24,03 % bedeutet.
Deka Europe Defense ETF (ISIN: DE000ETFL664) – Launch & TKMS-Aufnahme
Launch-Datum: 01.12.2025
Index-Basis: Solactive Europe Defense Selection Index
Anzahl Werte: ca. 30 europäische Verteidigungs- und Sicherheitsunternehmen
Oktober/November 2025 – Solactive nimmt TKMS in den Europe Defense Index auf
01.12.2025 – Start des Deka Europe Defense ETF
ETF bildet den Index physisch nach
TKMS ist von Beginn an enthalten
Mit dem Launch am 01.12. wird TKMS direkt von Beginn an ins Portfolio aufgenommen, da Solactive die Aufnahme schon vor dem Start berücksichtigt hat.
Die Investition in TKMS fällt zum Launch zwar noch eher gering aus (geschätzt 1–2 Mio. € bei einem Startvolumen von 10–50 Mio. €), ist aber ein dauerhafter Kapitalanker.
Mit wachsendem ETF-Volumen steigt automatisch auch der Anteil für TKMS.
Hi Molok, spannende Gedanken – und ja, die Phantasie spielt im Rüstungssektor gerade eine zentrale Rolle.
Genau deshalb reagieren die Kurse weniger auf Zahlen, sondern auf Narrative. Sollte sich ein Friedensprozess abzeichnen, entfällt der Krisenbonus – und die Stimmung kippt, selbst bei vollen Auftragsbüchern. Umgekehrt bleibt die Erwartung bestehen, dass Europa seine Verteidigungsfähigkeit ausbauen muss, wovon TKMS als Marinespezialist langfristig profitiert.
Kurz gesagt: Die Bewertung ist ambitioniert, die Story treibt den Kurs – und genau deshalb bleibt er anfällig für Stimmungsschwankungen, wie wir sie derzeit erleben.
Anleger zahlen das 40‑fache des aktuellen Jahresgewinns je Aktie. Das bedeutet: Der Markt erwartet stark steigende Gewinne in den kommenden Jahren – sonst wäre die Bewertung nicht haltbar. Sollte die geopolitische Fantasie nachlassen (z. B. durch Friedenssignale), kann das KGV schnell als „überzogen“ wahrgenommen werden.