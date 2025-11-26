    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    PEAC Solutions gewinnt "Digital Innovation of the Year"-Award für gemeinsame Plattform mit BusinessBike (FOTO)

    Hamburg (ots) - PEAC Solutions ist bei der 22. Leasing Life Konferenz mit dem
    "Digital Innovation of the Year (ESG)"-Award ausgezeichnet worden. Das
    europäische Fachmedium Leasing Life würdigte die digitale Finanzierungsplattform
    für Dienstrad-Leasing, die PEAC Solutions und BusinessBike gemeinsam aufgebaut
    und über viele Jahre hinweg weiterentwickelt haben.

    PEAC Solutions und BusinessBike arbeiten seit inzwischen elf Jahren zusammen.
    Das gemeinsame Finanzierungsprogramm ermöglicht es Unternehmen, ihren
    Mitarbeitenden moderne Fahrräder und E-Bikes für den täglichen Arbeitsweg
    bereitzustellen. Die stärkere Nutzung des Fahrrads entlastet Verkehr und
    Emissionen in Städten sowie Gemeinden und bietet Beschäftigten eine
    alltagstaugliche Alternative zum Auto. Zugleich leisten die Mitarbeitenden mit
    dem Radfahren einen Beitrag zu ihrer Gesundheit und ihrem Wohlbefinden.

    BusinessBike zählt zu den führenden Anbietern im Dienstrad-Leasing und verfügt
    über langjährige Markt- und Nutzererfahrung. PEAC Solutions ergänzt dies durch
    finanzielle Expertise und eine digitale Ausgestaltung des Leasingmodells. Auf
    dieser Basis ist eine Plattform entstanden, die Arbeitgebern und Beschäftigten
    klar strukturierte, einfach nutzbare Abläufe bietet. Genau diese Verbindung aus
    Digitalisierung und nachhaltiger Mobilität hebt die Award-Jury hervor: "Die
    gemeinsame Lösung von PEAC Solutions und BusinessBike zeigt in besonderer Weise,
    wie digitale Prozesse und Umweltverantwortung zusammenwirken können. Die
    vollständig digitale, papierlose Plattform erleichtert Arbeitgebern,
    Mitarbeitenden und Händlern den Zugang zum Dienstrad-Leasing und macht
    nachhaltige Mobilität einfach umsetzbar."

    Stimmen aus den Unternehmen

    "Digitale Finanzierungsprozesse sind nicht nur eine Frage der Technologie,
    sondern der Präzision, Geschwindigkeit und Nutzerorientierung" , sagt Lars
    Wenner, Head of Platform Solutions, Green Mobility / Energy and Bike Business
    bei PEAC. "Gemeinsam mit BusinessBike haben wir eine verteilte Plattformlösung
    entwickelt, die Leasing im Alltag für alle Beteiligten einfacher macht und
    gleichzeitig eine umweltfreundliche Form der Mobilität fördert."

    Nils Hofmann, Commercial Director von BusinessBike, ergänzt: "Unsere
    Zusammenarbeit mit PEAC Solutions besteht seit vielen Jahren und ist von dem
    gemeinsamen Ziel geprägt, Abläufe zu vereinfachen und konsequent zu
    digitalisieren. Das BusinessBike-Portal ermöglicht Beschäftigten, Arbeitgebern
    und Händlern einen klaren, transparenten Prozess - von der Auswahl des Fahrrads
    bis zum Abschluss des Leasingvertrags. Die Auszeichnung zeigt, welches Potenzial
    in solchen digitalen Lösungen für eine nachhaltige Mobilität steckt."

    Über PEAC Solutions

    PEAC Solutions ist ein unabhängiger Anbieter von Finanzierungslösungen für
    Maschinenhersteller, Distributoren und Händler. Kern des Angebots sind
    Finanzierungs- und Full-Service-Lösungen für den Mittelstand. Dazu gehören
    insbesondere Investitions- und Absatzfinanzierungen für verschiedene
    Assetklassen und Industrien. Außerdem bietet PEAC Solutions
    finanzierungsspezifische IT-Services sowie Geschäftsprozesse für Dritte an. Das
    Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 800 Mitarbeitende und verfügt über ein
    globales Netzwerk mit Standorten in Nordamerika, Europa und dem Vereinigten
    Königreich. Weitere Informationen unter https://www.peacsolutions.com/ .

    Über BusinessBike

    Die BusinessBike GmbH ist einer der führenden Dienstradleasing-Anbieter in
    Deutschland. Seit 2019 gehört BusinessBike der niederländischen Pon.Bike an, dem
    größten Fahrradhersteller Europas mit internationalen Marken wie Kalkhoff,
    Cervélo, Focus und Gazelle. Mit dem mehrfach als bestes Leasingportal
    Deutschlands ausgezeichneten Echtzeitportal organisiert BusinessBike die
    Dienstradüberlassung zwischen Unternehmen und Angestellten schnell, einfach und
    digital: Mitarbeitende suchen ihre Wunschräder online oder im Fachhandel mit
    freier Markenwahl aus, Unternehmen leasen die Diensträder und überlassen sie
    ihren Angestellten zur privaten und beruflichen Nutzung. Davon profitieren alle!
    Dank der steuerlichen Förderung von Dienstradleasing sparen Angestellte bei
    einer Gehaltsumwandlung bis zu 40 % gegenüber dem Direktkauf. Als Gehaltsplus
    ist das Dienstrad für Mitarbeitende sogar steuer- und kostenfrei. Für
    Unternehmen ist BusinessBike kostenlos. Mit starken Partnern an der Seite bietet
    BusinessBike das einzige 100 %-Leasing am Markt an - für Rundumschutz ohne
    Risiko. Über 50.000 Unternehmen aus allen Branchen mit über 4 Millionen
    angeschlossenen Mitarbeitenden setzen bereits auf BusinessBike. Weitere
    Informationen unter http://www.businessbike.de .

    Pressekontakt:

    Steven Ulrich
    PEAC Solutions
    mailto:sulrich@peacsolutions.eu
    Telefon: +49-40-23626-5242

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173886/6166980
    OTS: PEAC Solutions




