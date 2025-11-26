PEAC Solutions gewinnt "Digital Innovation of the Year"-Award für gemeinsame Plattform mit BusinessBike (FOTO)

Hamburg (ots) - PEAC Solutions ist bei der 22. Leasing Life Konferenz mit dem

"Digital Innovation of the Year (ESG)"-Award ausgezeichnet worden. Das

europäische Fachmedium Leasing Life würdigte die digitale Finanzierungsplattform

für Dienstrad-Leasing, die PEAC Solutions und BusinessBike gemeinsam aufgebaut

und über viele Jahre hinweg weiterentwickelt haben.



PEAC Solutions und BusinessBike arbeiten seit inzwischen elf Jahren zusammen.

Das gemeinsame Finanzierungsprogramm ermöglicht es Unternehmen, ihren

Mitarbeitenden moderne Fahrräder und E-Bikes für den täglichen Arbeitsweg

bereitzustellen. Die stärkere Nutzung des Fahrrads entlastet Verkehr und

Emissionen in Städten sowie Gemeinden und bietet Beschäftigten eine

alltagstaugliche Alternative zum Auto. Zugleich leisten die Mitarbeitenden mit

dem Radfahren einen Beitrag zu ihrer Gesundheit und ihrem Wohlbefinden.





BusinessBike zählt zu den führenden Anbietern im Dienstrad-Leasing und verfügt

über langjährige Markt- und Nutzererfahrung. PEAC Solutions ergänzt dies durch

finanzielle Expertise und eine digitale Ausgestaltung des Leasingmodells. Auf

dieser Basis ist eine Plattform entstanden, die Arbeitgebern und Beschäftigten

klar strukturierte, einfach nutzbare Abläufe bietet. Genau diese Verbindung aus

Digitalisierung und nachhaltiger Mobilität hebt die Award-Jury hervor: "Die

gemeinsame Lösung von PEAC Solutions und BusinessBike zeigt in besonderer Weise,

wie digitale Prozesse und Umweltverantwortung zusammenwirken können. Die

vollständig digitale, papierlose Plattform erleichtert Arbeitgebern,

Mitarbeitenden und Händlern den Zugang zum Dienstrad-Leasing und macht

nachhaltige Mobilität einfach umsetzbar."



Stimmen aus den Unternehmen



"Digitale Finanzierungsprozesse sind nicht nur eine Frage der Technologie,

sondern der Präzision, Geschwindigkeit und Nutzerorientierung" , sagt Lars

Wenner, Head of Platform Solutions, Green Mobility / Energy and Bike Business

bei PEAC. "Gemeinsam mit BusinessBike haben wir eine verteilte Plattformlösung

entwickelt, die Leasing im Alltag für alle Beteiligten einfacher macht und

gleichzeitig eine umweltfreundliche Form der Mobilität fördert."



Nils Hofmann, Commercial Director von BusinessBike, ergänzt: "Unsere

Zusammenarbeit mit PEAC Solutions besteht seit vielen Jahren und ist von dem

gemeinsamen Ziel geprägt, Abläufe zu vereinfachen und konsequent zu

digitalisieren. Das BusinessBike-Portal ermöglicht Beschäftigten, Arbeitgebern

und Händlern einen klaren, transparenten Prozess - von der Auswahl des Fahrrads

bis zum Abschluss des Leasingvertrags. Die Auszeichnung zeigt, welches Potenzial

in solchen digitalen Lösungen für eine nachhaltige Mobilität steckt."



Über PEAC Solutions



PEAC Solutions ist ein unabhängiger Anbieter von Finanzierungslösungen für

Maschinenhersteller, Distributoren und Händler. Kern des Angebots sind

Finanzierungs- und Full-Service-Lösungen für den Mittelstand. Dazu gehören

insbesondere Investitions- und Absatzfinanzierungen für verschiedene

Assetklassen und Industrien. Außerdem bietet PEAC Solutions

finanzierungsspezifische IT-Services sowie Geschäftsprozesse für Dritte an. Das

Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 800 Mitarbeitende und verfügt über ein

globales Netzwerk mit Standorten in Nordamerika, Europa und dem Vereinigten

Königreich. Weitere Informationen unter https://www.peacsolutions.com/ .



Über BusinessBike



Die BusinessBike GmbH ist einer der führenden Dienstradleasing-Anbieter in

Deutschland. Seit 2019 gehört BusinessBike der niederländischen Pon.Bike an, dem

größten Fahrradhersteller Europas mit internationalen Marken wie Kalkhoff,

Cervélo, Focus und Gazelle. Mit dem mehrfach als bestes Leasingportal

Deutschlands ausgezeichneten Echtzeitportal organisiert BusinessBike die

Dienstradüberlassung zwischen Unternehmen und Angestellten schnell, einfach und

digital: Mitarbeitende suchen ihre Wunschräder online oder im Fachhandel mit

freier Markenwahl aus, Unternehmen leasen die Diensträder und überlassen sie

ihren Angestellten zur privaten und beruflichen Nutzung. Davon profitieren alle!

Dank der steuerlichen Förderung von Dienstradleasing sparen Angestellte bei

einer Gehaltsumwandlung bis zu 40 % gegenüber dem Direktkauf. Als Gehaltsplus

ist das Dienstrad für Mitarbeitende sogar steuer- und kostenfrei. Für

Unternehmen ist BusinessBike kostenlos. Mit starken Partnern an der Seite bietet

BusinessBike das einzige 100 %-Leasing am Markt an - für Rundumschutz ohne

Risiko. Über 50.000 Unternehmen aus allen Branchen mit über 4 Millionen

angeschlossenen Mitarbeitenden setzen bereits auf BusinessBike. Weitere

Informationen unter http://www.businessbike.de .



Pressekontakt:



Steven Ulrich

PEAC Solutions

mailto:sulrich@peacsolutions.eu

Telefon: +49-40-23626-5242



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173886/6166980

OTS: PEAC Solutions







