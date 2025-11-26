PEAC Solutions gewinnt "Digital Innovation of the Year"-Award für gemeinsame Plattform mit BusinessBike (FOTO)
Hamburg (ots) - PEAC Solutions ist bei der 22. Leasing Life Konferenz mit dem
"Digital Innovation of the Year (ESG)"-Award ausgezeichnet worden. Das
europäische Fachmedium Leasing Life würdigte die digitale Finanzierungsplattform
für Dienstrad-Leasing, die PEAC Solutions und BusinessBike gemeinsam aufgebaut
und über viele Jahre hinweg weiterentwickelt haben.
PEAC Solutions und BusinessBike arbeiten seit inzwischen elf Jahren zusammen.
Das gemeinsame Finanzierungsprogramm ermöglicht es Unternehmen, ihren
Mitarbeitenden moderne Fahrräder und E-Bikes für den täglichen Arbeitsweg
bereitzustellen. Die stärkere Nutzung des Fahrrads entlastet Verkehr und
Emissionen in Städten sowie Gemeinden und bietet Beschäftigten eine
alltagstaugliche Alternative zum Auto. Zugleich leisten die Mitarbeitenden mit
dem Radfahren einen Beitrag zu ihrer Gesundheit und ihrem Wohlbefinden.
BusinessBike zählt zu den führenden Anbietern im Dienstrad-Leasing und verfügt
über langjährige Markt- und Nutzererfahrung. PEAC Solutions ergänzt dies durch
finanzielle Expertise und eine digitale Ausgestaltung des Leasingmodells. Auf
dieser Basis ist eine Plattform entstanden, die Arbeitgebern und Beschäftigten
klar strukturierte, einfach nutzbare Abläufe bietet. Genau diese Verbindung aus
Digitalisierung und nachhaltiger Mobilität hebt die Award-Jury hervor: "Die
gemeinsame Lösung von PEAC Solutions und BusinessBike zeigt in besonderer Weise,
wie digitale Prozesse und Umweltverantwortung zusammenwirken können. Die
vollständig digitale, papierlose Plattform erleichtert Arbeitgebern,
Mitarbeitenden und Händlern den Zugang zum Dienstrad-Leasing und macht
nachhaltige Mobilität einfach umsetzbar."
Stimmen aus den Unternehmen
"Digitale Finanzierungsprozesse sind nicht nur eine Frage der Technologie,
sondern der Präzision, Geschwindigkeit und Nutzerorientierung" , sagt Lars
Wenner, Head of Platform Solutions, Green Mobility / Energy and Bike Business
bei PEAC. "Gemeinsam mit BusinessBike haben wir eine verteilte Plattformlösung
entwickelt, die Leasing im Alltag für alle Beteiligten einfacher macht und
gleichzeitig eine umweltfreundliche Form der Mobilität fördert."
Nils Hofmann, Commercial Director von BusinessBike, ergänzt: "Unsere
Zusammenarbeit mit PEAC Solutions besteht seit vielen Jahren und ist von dem
gemeinsamen Ziel geprägt, Abläufe zu vereinfachen und konsequent zu
digitalisieren. Das BusinessBike-Portal ermöglicht Beschäftigten, Arbeitgebern
und Händlern einen klaren, transparenten Prozess - von der Auswahl des Fahrrads
bis zum Abschluss des Leasingvertrags. Die Auszeichnung zeigt, welches Potenzial
in solchen digitalen Lösungen für eine nachhaltige Mobilität steckt."
Über PEAC Solutions
PEAC Solutions ist ein unabhängiger Anbieter von Finanzierungslösungen für
Maschinenhersteller, Distributoren und Händler. Kern des Angebots sind
Finanzierungs- und Full-Service-Lösungen für den Mittelstand. Dazu gehören
insbesondere Investitions- und Absatzfinanzierungen für verschiedene
Assetklassen und Industrien. Außerdem bietet PEAC Solutions
finanzierungsspezifische IT-Services sowie Geschäftsprozesse für Dritte an. Das
Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 800 Mitarbeitende und verfügt über ein
globales Netzwerk mit Standorten in Nordamerika, Europa und dem Vereinigten
Königreich. Weitere Informationen unter https://www.peacsolutions.com/ .
Über BusinessBike
Die BusinessBike GmbH ist einer der führenden Dienstradleasing-Anbieter in
Deutschland. Seit 2019 gehört BusinessBike der niederländischen Pon.Bike an, dem
größten Fahrradhersteller Europas mit internationalen Marken wie Kalkhoff,
Cervélo, Focus und Gazelle. Mit dem mehrfach als bestes Leasingportal
Deutschlands ausgezeichneten Echtzeitportal organisiert BusinessBike die
Dienstradüberlassung zwischen Unternehmen und Angestellten schnell, einfach und
digital: Mitarbeitende suchen ihre Wunschräder online oder im Fachhandel mit
freier Markenwahl aus, Unternehmen leasen die Diensträder und überlassen sie
ihren Angestellten zur privaten und beruflichen Nutzung. Davon profitieren alle!
Dank der steuerlichen Förderung von Dienstradleasing sparen Angestellte bei
einer Gehaltsumwandlung bis zu 40 % gegenüber dem Direktkauf. Als Gehaltsplus
ist das Dienstrad für Mitarbeitende sogar steuer- und kostenfrei. Für
Unternehmen ist BusinessBike kostenlos. Mit starken Partnern an der Seite bietet
BusinessBike das einzige 100 %-Leasing am Markt an - für Rundumschutz ohne
Risiko. Über 50.000 Unternehmen aus allen Branchen mit über 4 Millionen
angeschlossenen Mitarbeitenden setzen bereits auf BusinessBike. Weitere
Informationen unter http://www.businessbike.de .
Pressekontakt:
Steven Ulrich
PEAC Solutions
mailto:sulrich@peacsolutions.eu
Telefon: +49-40-23626-5242
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173886/6166980
OTS: PEAC Solutions
