Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 26.11.2025
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.163,68USD pro Feinunze und notiert damit +0,79 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 52,82USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +2,72 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 61,84USD und verzeichnet ein Minus von -0,20 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 57,98USD und verzeichnet ein Minus von -0,22 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.423,50USD
|+2,19 %
|Platin
|1.569,00USD
|+0,71 %
|Kupfer London Rolling
|10.943,22USD
|+1,23 %
|Aluminium
|2.857,25PKT
|+2,62 %
|Erdgas
|4,617USD
|+3,92 %
Rohstoff des Tages: Erdgas
Mit einem Tages-Plus von +3,92 % gehört Erdgas heute zu den größten Gewinnern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 26.11.25, 17:29 Uhr.