Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 26.11.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.163,68USD pro Feinunze und notiert damit +0,79 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 52,82USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +2,72 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 61,84USD und verzeichnet ein Minus von -0,20 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 57,98USD und verzeichnet ein Minus von -0,22 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.423,50 USD +2,19 % Platin 1.569,00 USD +0,71 % Kupfer London Rolling 10.943,22 USD +1,23 % Aluminium 2.857,25 PKT +2,62 % Erdgas 4,617 USD +3,92 %

Rohstoff des Tages: Erdgas

Mit einem Tages-Plus von +3,92 % gehört Erdgas heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 26.11.25, 17:29 Uhr.