    Deutsche Anleihen

    Leichte Kursverluste

    Für Sie zusammengefasst
    • Kurse deutscher Staatsanleihen fielen leicht am Mittwoch.
    • Euro-Bund-Future sank um 0,03 Prozent auf 129,03.
    • Rendite zehnjähriger Anleihe bei 2,67 Prozent stabil.
    Deutsche Anleihen - Leichte Kursverluste
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch etwas gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank am Nachmittag um 0,03 Prozent auf 129,03 Punkte nach. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,67 Prozent.

    Aus der Eurozone kamen nur wenige Impulse. Es standen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Kalender. Besser als erwartet ausgefallene Arbeitsmarktdaten aus den USA bewegten den Anleihemarkt kaum. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe waren in der vergangenen Woche gesunken. Volkswirte hatten hingegen mit einem Anstieg gerechnet.

    Unverändert richten sich die Blicke auf Bemühungen, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden. Die USA machen in den Gesprächen über ein Kriegsende weiter Druck und streben rasche Fortschritte an. Es gebe nur noch wenige strittige Punkte, schrieb Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social./jsl/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
