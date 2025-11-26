Der Börsen-Tag
DAX & Wall Street im Aufwind: Diese Aktien führen die Rally heute an
Die Börsen zeigen sich weltweit in Kauflaune: Während DAX und SDAX zulegen, hinkt der MDAX hinterher – und an der Wall Street ziehen Dow Jones und S&P 500 kräftig an.
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes dies- und jenseits des Atlantiks haben den Handelstag mit überwiegend freundlichen Vorzeichen bestritten. In Deutschland legte der Leitindex DAX um 0,74 Prozent auf 23.735,74 Punkte zu und gehörte damit zu den stärkeren Indizes im heimischen Markt. Der MDAX, der die mittelgroßen Werte abbildet, kam dagegen kaum vom Fleck und gewann lediglich 0,06 Prozent auf 29.250,20 Punkte – er hinkt damit der Entwicklung der Standardwerte deutlich hinterher. Deutlich dynamischer präsentierten sich die kleineren Werte: Der SDAX stieg um 0,76 Prozent auf 16.309,55 Punkte und lag damit prozentual leicht vor dem DAX. Auch der TecDAX zeigte sich in guter Verfassung und kletterte um 0,63 Prozent auf 3.532,03 Punkte. Technologiewerte konnten damit erneut an ihre zuletzt robuste Entwicklung anknüpfen, blieben aber knapp hinter DAX und SDAX zurück. In den USA setzte sich die positive Tendenz fort. Der Dow Jones Industrial legte um 0,87 Prozent auf 47.523,85 Punkte zu. Noch stärker zeigte sich der breiter gefasste S&P 500, der um 0,89 Prozent auf 6.826,24 Punkte anzog. Damit übertrafen die großen US-Indizes die deutschen Leitbarometer leicht und signalisierten eine anhaltend freundliche Stimmung an der Wall Street. In der Gesamtbetrachtung verläuft der Handelstag weltweit positiv: Während in Deutschland vor allem Standard- und Nebenwerte (DAX und SDAX) zulegen, zeigen in den USA sowohl Blue Chips als auch der Gesamtmarkt mit dem S&P 500 eine noch etwas kräftigere Aufwärtsbewegung. Lediglich der MDAX bleibt deutlich zurück und kann an der guten Gesamtstimmung kaum teilhaben.
DAX TopwerteDie Commerzbank führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 5,65% an, gefolgt von Infineon Technologies mit 4,02% und Siemens Energy, das um 3,74% zulegte.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichneten Brenntag einen Rückgang von 1,13%, Fresenius Medical Care fiel um 1,18% und Bayer schloss mit einem Minus von 1,31%.
MDAX TopwerteIm MDAX sticht PUMA mit einem beeindruckenden Plus von 7,45% hervor, während ThyssenKrupp um 5,61% zulegte und Delivery Hero einen Anstieg von 3,53% verzeichnete.
MDAX FlopwerteAuf der anderen Seite erlebte Stroeer einen Rückgang von 1,69%, Wacker Chemie fiel um 2,30% und Aroundtown musste einen deutlichen Verlust von 7,46% hinnehmen.
SDAX TopwerteIm SDAX führt Salzgitter mit einem Anstieg von 11,37%, gefolgt von SILTRONIC AG mit 6,48% und Douglas, das um 4,22% zulegte.
SDAX FlopwerteSTO verzeichnete einen Rückgang von 1,77%, SFC Energy fiel um 2,03% und Amadeus FiRe schloss mit einem Minus von 2,53%.
TecDAX TopwerteIm TecDAX zeigt SILTRONIC AG einen Anstieg von 6,48%, während Evotec um 4,21% zulegte und Infineon Technologies 4,02% zulegte.
TecDAX FlopwerteSMA Solar Technology und Jenoptik verzeichneten beide einen Rückgang von 0,82%, während United Internet um 0,95% fiel.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones führt Walmart mit einem Anstieg von 2,31%, gefolgt von Boeing mit 2,23% und Microsoft, das um 2,10% zulegte.
Dow Jones FlopwerteIBM fiel um 0,39%, Merck & Co verzeichnete einen Rückgang von 0,43% und Salesforce musste einen Verlust von 2,33% hinnehmen.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 sticht Robinhood Markets Registered (A) mit einem Anstieg von 8,51% hervor, gefolgt von Dell Technologies Registered (C) mit 6,85% und Teradyne, das um 5,73% zulegte.
S&P 500 FlopwerteIntuit und HP verzeichneten beide einen Rückgang von 2,53%, während Millrose Properties Registered (A) um 2,93% fiel.
